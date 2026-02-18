Pneumatici auto: è in offerta il trattamento per prevenire crepe e tagli

È normale che le gomme perdano brillantezza e uniformità. Già poco dopo averle montate perdono quell’”effetto nuovo” che le contraddistingue. Il sole, gli sbalzi termici, l’inquinamento, così come le condizioni delle strade, contribuiscono a rendere la superficie più opaca e secca. Anche i lavaggi con detergenti aggressivi possono rovinare la gomma. Che appare così scolorita, meno elastica e con piccole screpolature. Per affrontare queste situazioni è in offerta il rinnova gomme Arexons, un prodotto grazie al quale ripristinare l’elasticità superficiale dello pneumatico e allo stesso tempo creare una barriera contro gli agenti esterni che accelerano il deterioramento.

Come agisce la formula sulle superfici in gomma

Una volta applicato, questo prodotto agisce penetrando nelle microporosità della gomma. Questa caratteristica consente ai componenti attivi di agire non soltanto in superficie ma anche negli strati più esterni del materiale, contribuendo a ridurre il rischio di crepe e micro-tagli dovuti all’invecchiamento. La presenza di una formula antinvecchiamento serve per contrastare la formazione di pieghe e screpolature causate da esposizione prolungata ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Il risultato visivo è un nero più intenso e uniforme, con un effetto lucido che richiama l’aspetto di uno pneumatico nuovo. Così che risulti bello da vedere ma soprattutto meno esposto a guasti e danneggiamenti.

Un aspetto interessante del rinnova gomme Arexons è che si tratta di un prodotto che può essere utilizzato anche su altre superfici dell’auto. Il prodotto può essere utilizzato anche su guarnizioni, tappetini e parti in gomma senza intaccare vernice, plastiche o cerchioni. Una caratteristica che ne amplia le possibilità di utilizzo così da poter migliorare la cura e la manutenzione della propria auto.