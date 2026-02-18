Xpeng G02, avvistato in Cina il nuovo SUV senza ansia da ricarica

Xpeng sta lavorando alacremente per imporsi nel mercato globale, facendo a spallate con i più rinomati brand di caratura premium. Anche alle nostre latitudini il costruttore cinese ha iniziato a farsi conoscere per qualità costruttiva e per dotazioni all’avanguardia, con modelli come i SUV G6 e G9. All’elenco potrebbe presto aggiungersi un altro componente della famiglia, più compatto ma non meno interessante, che porta il nome in codice di G02. Recentemente, un esemplare ancora sotto un ampio camuffamento ha fatto capolino sulle larghe strade del Dragone, destrando un certo scalpore.

Un design ammiccante

Da quello che si può percepire dalla immagini circolate in rete, la Xpeng G02 sembra trarre una sorta di ispirazione da uno dei capisaldi europei dei veicoli a ruote alte, sua maestà il Range Rover Sport, seppur senza ricalcarlo fedelmente. A conti fatti, la G02 dovrebbe rappresentare una variante a 5 posti più dinamica e compatta di quella che, di fatto, è l’ammiraglia GX. Nonostante il pesante camuffamento, si possono distinguere alcuni elementi chiave: il frontale chiuso che ospita una presa d’aria attiva nella sezione inferiore e i gruppi ottici principali collocati nella parte bassa del paraurti, seguendo lo stilema già introdotto sulla GX. La carrozzeria, che secondo le stime dovrebbe raggiungere una lunghezza di circa 5 metri, è caratterizzata da una linea del tetto leggermente inclinata che culmina in uno spoiler posteriore.

Altri dettagli includono maniglie delle portiere a scomparsa (oggetto di discussione in Cina e non solo negli ultimi tempi) e specchietti retrovisori montati direttamente sui pannelli porta. Un aspetto tecnologico di assoluto rilievo è quello dell’architettura dei sensori. Seguendo la direzione intrapresa dai modelli Xpeng più recenti, anche la G02 rinuncia al sensore LiDAR. L’azienda infatti ha scelto di affidarsi a un sistema basato esclusivamente sulla visione artificiale, soluzione ritenuta più brillante ed efficace nell’apprendimento grazie alla possibilità di essere addestrata con volumi di dati massicci.

Motorizzazioni BEV ed EREV

La Xpeng G02, secondo le indiscrezioni, sarà offerta con una doppia opzione di propulsione: puramente elettrica (BEV) e con autonomia estesa (EREV). Per quanto riguarda la prima delle due, la configurazione a motore singolo (trazione posteriore) prevede l’unità TZ230XY01G01X prodotta da Luxshare, capace di erogare 270 kW (362 CV), mentre quella a trazione integrale, che aggiunge un secondo motore anteriore da 160 kW (215 CV) di produzione Xpeng, porta la potenza complessiva di picco a 430 kW (577 CV).

Infine, la versione EREV si rivolge invece a chi desidera eliminare l’ansia da ricarica. Il sistema prevede un motore termico da 1,5 litri (modello DAM15NTE) da 110 kW (148 CV) che funge da generatore. Questa variante sarà disponibile esclusivamente con trazione integrale a doppio motore, con unità da 160 kW e 210 kW per una potenza combinata di 370 kW (496 CV). Ad alimentare la parte elettrica ci sarà una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) prodotta da CALB con una capacità di 63,3 kWh, in grado di offrire un’autonomia in EV di 320 km.

Listino prezzi

Per la G02, Xpeng punta a una fascia di prezzo competitiva per il segmento premium: si prevede che il listino oscillerà tra i 300.000 e i 400.000 yuan, che corrispondono approssimativamente a una forbice tra i 36.600 e i 48.800 euro.

FONTE: carnewschina.com