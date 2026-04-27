Audi Q4 e-tron: arriva il restyling con più autonomia e ricarica V2L

Audi ha presentato il restyling 2026 della Q4 e-tron, introducendo su uno dei suoi modelli elettrici di maggior successo una serie di novità tecniche, interni rinnovati e qualche ritocco estetico. L’aggiornamento migliora significativamente l’esperienza d’uso quotidiana e aumenta l’autonomia complessiva e la velocità di ricarica.

Un design più moderno e nuove firme luminose

Dal punto di vista estetico la nuova Audi Q4 e-tron 2026 presenta un look più contemporaneo, grazie alla calandra Singleframe ora in tinta con la carrozzeria (con elementi a contrasto nei colori argento o nero) e ai paraurti ridisegnati sia all’anteriore che al posteriore. La vera innovazione risiede però nell’illuminotecnica, da sempre un punto di forza di Audi: all’anteriore vengono introdotte nuove luci diurne a LED digitali con configurazione segmentata, mentre al posteriore arrivano i fanali OLED di seconda generazione. Questi ultimi non solo aumentano la sicurezza grazie a un sistema di segnalazione di prossimità che avverte i veicoli che seguono, ma presentano anche quattro diverse firme luminose personalizzabili. Rimangono le due declinazioni di carrozzeria SUV e Sportback, quest’ultima caratterizzata da un andamento spiovente del tetto nella parte posteriore.

Arriva la ricarica bidirezionale V2L e V2H

La novità più importante dal punto di vista tecnico è l’arrivo sulla Q4 e-tron della ricarica bidirezionale, per la prima volta disponibile su un modello Audi. Grazie al sistema Vehicle-to-Load (V2L), la batteria può essere utilizzata per alimentare dispositivi elettrici esterni, come e-bike o attrezzi da campeggio, attraverso una presa nel bagagliaio o un adattatore sulla porta di ricarica. In alcuni mercati selezionati come Germania, Austria e Svizzera sarà disponibile anche il sistema Vehicle-to-Home (V2H), che consente all’auto di funzionare come un accumulatore domestico per ottimizzare i consumi degli impianti fotovoltaici, restituendo energia all’abitazione durante le ore di picco.

Quasi 600 km di autonomia

Sulla nuova Q4 e-tron restyling Audi ha ottimizzato i motori elettrici e il software di gestione, incrementando l’efficienza di circa il 10%. La gamma motorizzazioni comprende versioni a trazione posteriore o integrale quattro, con potenze da 204 a 340 CV, mentre i tagli di batteria sono due: da 63 e 82 kWh. La versione che offre maggiore autonomia è la Audi Q4 Sportback e-tron performance, che ora ha un’autonomia massima dichiarata fino a 592 km. Anche i tempi di ricarica si riducono: la potenza di ricarica in DC è stata aumentata a 185 kW per le versioni con batteria da 82 kWh, con la possibilità di passare dal 10 all’80% in circa 27 minuti. Inoltre, in soli 10 minuti di ricarica è possibile recuperare ben 185 chilometri di autonomia. Sulla Q4 e-tron 2026 la capacità di traino per le versioni quattro è stata incrementata di 400 kg, arrivando a 1.800 kg.

Schermo per il passeggero e ChatGPT

La plancia è stata completamene ridisegnata intorno all’Audi Digital Stage, un ecosistema digitale in cui spicca il display panoramico che comprende la strumentazione da 11,9 pollici e lo schermo centrale dell’infotainment da 12,8 pollici. Per la prima volta nel segmento, è ordinabile a richiesta anche un display da 12 pollici per il passeggero. Tra le novità anche l’intelligenza artificiale, che entra a bordo grazie all’integrazione di ChatGPT nei comandi vocali: ora i passeggeri possono interagire con il veicolo utilizzando un linguaggio naturale.

Prezzo e arrivo sul mercato

La nuova Audi Q4 e-tron, sia in versione SUV che con carrozzeria Sportback, sarà ordinabile in Europa a partire da maggio 2026, con le prime consegne previste per l’estate. I prezzi italiani non sono ancora stati comunicati, ma le indiscrezioni parlano di un prezzo di accesso di 44.000 euro, inferiore all’attuale per facilitare l’accesso agli incentivi.