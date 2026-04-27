Audi dice addio alla A1 e alla Q2: spazio alla nuova A2 e-tron

Il rinnovamento del brand tedesco passa anche attraverso l’uscita di produzione di due bestseller amatissime dal pubblico. È giunta al termine la produzione dell’A1 nell’impianto spagnolo SEAT di Martorell e quella della Q2 a Ingolstadt, in Germania. Il motivo? Sulle linee iberiche è prevista la lavorazione di una famiglia di veicoli full electric, tra cui la Volkswagen ID. Polo, mentre risulta prossimo l’avvio dell’assemblaggio della A2 e-tron, sempre a zero emissioni che dovrebbe riprendere le linee del modello realizzato tra il 1999 e il 2005.

La compatta A1 a due volumi e tre porte è una delle auto più popolari della gamma. Nata per sfidare Mini Cooper, Citroën DS3 e Alfa Romeo MiTo è stata proposta in due serie distinte. Costruita sulla piattaforma MQB A0, condivisa con VW Polo e SEAT Ibiza, la seconda gen è risultata ideale per le nostre giungle urbane, senza temere gite fuori porta. L’abitacolo è diventato più curato e avanzato, grazie ad Audi Virtual Cockpit, alla strumentazione digitale, all’infotainment compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e alla connettività 4G LTE. La seconda serie è stata sottoposta a crash test dell’Euro NCAP nel 2019, ottenendo nuovamente il risultato di 5 stelle.

Esce di scena la Q2

Il SUV è stato svelato per la prima volta il 1º marzo 2016 al Salone di Ginevra, offrendo una alternativa compatta alle sorelle maggiori. Costruita sulla piattaforma Volkswagen MQB, condivisa con la Volkswagen Tiguan di seconda generazione, avrebbe dovuto chiamarsi Q1, ma alla fine ha preso il nome di “Q2", già stato sfruttato dall’Alfa Romeo e dalla Maserati, rappresentando l’entry level a ruote alte della gamma. Dopo 10 di anni di onorato servizio verrà rimpiazzata dalla Q3, attualmente assemblata presso l’impianto ungherese di Győr.

La Casa tedesca ha scelto di puntare sulla A2 e-tron, ma non sarà facile replicare i numeri delle due predecessore. La A1 ha venduto ben 1.389.658 esemplari dal lancio avvenuto nel 2010, registrando un super successo in Germania, Regno Unito e Italia. Il SUV compatto, invece, è stato venduto in 887.231 unità dal 2016.

Cambio di strategia

Ingolstadt continua a produrre due modelli compatti con motore a combustione interna, A3 e Q3, ma vuole continuare a spingere sulle tecnologie green. Per ora i numeri delle EV della Casa teutonica sono al di sotto delle aspettative. Dopo il debutto Audi Q6 e-tron nel 2023 e della Audi A6 e-tron nel 2024, la produzione di un’altra linea di modelli alla spina comincerà nell’autunno del 2026. Il primo teaser della A2 e-tron ha mostrato una silhouette laterale che riprenderà il design da monovolume con coda tronca dell’originale compatta Audi, con il cofano corto, passo lungo e l’andamento spiovente del tetto.

L’Audi A2 e-tron dovrebbe garantire potenze nell’ordine dei 211 CV e batterie da 37 o 52 kWh. La denominazione A2 non sarà riservata a un singolo modello, ma rappresenterà l’inizio di una nuova era full electric. Per ora Audi ha rinnovato A5 e A6 e punta a un ampliamento della produzione per includere ulteriori allestimenti e motorizzazioni. La nuova Audi RS 5 ha rappresentato l’inizio di un processo di rinnovamento e, nel parco industriale di Böllinger Höfe, si lavora alla versione di serie della Concept C a partire dal 2027.