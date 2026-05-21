Audi A2 e-tron 2026: arriverà in autunno con 650 km di autonomia

La Casa dei Quatro Anelli si prepara a rivoluzionare il segmento delle compatte elettriche con il debutto della nuova A2 e-tron, previsto nel corso dell’autunno del 2026. Dopo mesi di indiscrezioni e foto spia, ora è arrivata la conferma ufficiale: all’Audi Annual Media Conference il modello è stato annunciato dal CEO Gernot Döllner. Rappresenterà la proposta entry level della gamma elettrica del marchio, rendendo più accessibile la mobilità elettrica premium.

Un design iconico

Dal punto di vista stilistico, la A2 e-tron richiama inconfondibilmente le linee da piccola monovolume che hanno reso unico il modello dei primi anni duemila. Tra i tratti distintivi spiccano la linea del tetto arcuata, sviluppata nella galleria del vento per garantire un’aerodinamica efficiente, e il lunotto posteriore tagliato in due parti da un piccolo spoiler. L’introduzione di un terzo finestrino laterale consentirà di rendere l’abitacolo più luminoso.

Piattaforma MEB

Pre quanto riguarda la meccanica, la vettura nascerà sull’ultima evoluzione della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. La gamma motori sarà ampia, con livelli di potenza compresi tra i 170 e 326 CV, e con trazione posteriore o integrale. Grazie a batterie con diversi tagli di capacità, l’autonomia massima si annuncia intorno ai 650 km, un valore di riferimento per la categoria.

In fase di test

Attualmente, i prototipi del nuovo modello sono impegnati in una fase di rigorosi test di collaudo in diversi contesti: le basse temperature della Lapponia consentono di sviluppare una gestione termica e una batteria efficiente anche in condizioni estreme, mentre le tortuose strade della Baviera consentono la messa a punto delle sospensioni. L’Audi A2 e-tron verrà assemblata nello storico stabilimento di Ingolstadt, a conferma dell’impegno di Audi nella conversione delle proprie fabbriche europee alla produzione di modelli elettrici.