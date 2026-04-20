Audi RS6, come sarà la berlina ad alte prestazioni rivale della BMW M5?

Audi ha deciso di tornare a sfidare la BMW sul suo terreno preferito. Ovvero quello delle berline ad alte prestazioni. Gli appassionati dei Quattro Anelli che cercavano una tre volumi pura sono rimasti per anni a bocca asciutta, costretti magari a ripiegare sulla variante Avant (station wagon) o a guardare con nostalgia alla vecchia generazione C6, uscita di scena ormai nel lontano 2011. Ma ora un prototipo decisamente aggressivo è stato avvistato nei dintorni del Nürburgring confermando quello che da mesi si stava concretizzando. La RS6 berlina è pronta a riprendersi il trono. Il look? Diciamo proprio non lascia spazio a interpretazioni. Perché la griglia a nido d’ape e le prese d’aria maggiorate urlano cattiveria da ogni centimetro di carrozzeria.

Muscoli in vista

L’estetica non è solo scena. I designer hanno scolpito fiancate più larghe, dotate di sfoghi d’aria verticali dietro i parafanghi anteriori, e minigonne che schiacciano l’auto a terra. Sul retro, i due iconici scarichi ovali firmano il DNA RS, incorniciati da un estrattore che promette di incollare l’auto all’asfalto. Se fuori domina la forza bruta, dentro sarà la tecnologia a farla da padrona.

Anche se non abbiamo ancora immagini definitive degli interni, è facile immaginare un abitacolo dominato da una muraglia di schermi, tra cui il display per il passeggero, circondati da un mix lussuoso di fibra di carbonio, Alcantara e sedili sportivi pronti a contenere il pilota nelle curve più veloci.

Il dilemma del motore: V6 o V8 sotto il cofano?

Il vero mistero, però, batte sotto il cofano. Con l’addio ai motori termici puri per la linea S6, Audi sta rimescolando le carte, e la nuova RS5 potrebbe aver già svelato parte del segreto. Quest’ultima adotta un sistema ibrido plug-in basato su un V6 biturbo da 2,9 litri capace di sviluppare ben 630 CV. Se la RS5 riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, cosa dobbiamo aspettarci dalla sorella maggiore?

Tra le mura di Ingolstadt trapelano voci di una potenza mostruosa, vicina ai 720 CV. E qui arriva però più grande. L’architettura del motore. Vedremo un V6 elettrificato all’estremo o Audi farà un ultimo regalo ai puristi mantenendo il leggendario V8 da 4,0 litri. Magari pur supportato da una batteria? Qualunque sia la scelta, la nuova RS6 porterà con sé il rivoluzionario sistema di torque vectoring elettromeccanico, quel “maestro invisibile" capace di trasformare una berlina da due tonnellate in una ballerina di precisione tra i cordoli. Non ci resta che attendere il debutto ufficiale per scoprire se sarà lei la nuova regina delle super-berline… BMW M5 permettendo.