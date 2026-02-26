Nuova Audi RS6 2027: cosa sappiamo sulla prossima generazione

La nuova Audi RS6 è in fase di test su strada e le ultime foto spia aggiungono conferme concrete a quanto già anticipato nei mesi scorsi. Come già emerso, la prossima RS6 sarà una ibrida plug-in e, dopo più di quindici anni, ci sarà anche il ritorno della versione berlina.

I test della nuova RS6

Il camuffamento copre ancora le linee della carrozzeria, ma alcuni dettagli risultano comunque evidenti. I due scarichi ovali, visibili nella parte posteriore e più grandi rispetto alle generazioni precedenti, confermano la presenza del V8 biturbo da quattro litri sotto al cofano. Il motore termico sarà abbinato a un sistema ibrido plug-in. Così da aumentare la potenza complessiva. Il tappo del carburante posizionato sul lato guidatore e gli adesivi gialli ad alta tensione (obbligatori al Nürburgring per segnalare la presenza di un sistema elettrico ad alto voltaggio) confermano inequivocabilmente la presenza del powertrain plug-in.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴡɪʟᴄᴏ ʙʟᴏᴋ (@wilcoblok)

Meccanica ibrida da oltre 700 CV

La piattaforma scelta per la variante ibrida è la Premium Platform Combustion. È la versione evoluta di quella introdotta nel 2019 e ancora presente sull’attuale RS6. Lo schema ibrido sarà quasi certamente derivato da quanto già visto su altri modelli del gruppo Volkswagen. Tra questi troviamo la Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid e la Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Prendendo come riferimento la RS5, che monta già una batteria da 22 kWh netti con un’autonomia elettrica stimata fino a 84 km nel ciclo urbano, la RS6 si collocherà su valori simili o superiori. La potenza complessiva attesa supera i 700 CV, con il mirino puntato sulla BMW M5 Touring che eroga 727 CV con lo stesso schema ibrido plug-in abbinato a un V8.

Continuità di stile

Sul piano stilistico non sono attese rivoluzioni. La RS6 seguirà l’approccio già visto sulla RS5, con passaruota allargati, prese d’aria maggiorate e assetto ribassato. La carrozzeria station wagon resta la configurazione principale, ma le foto spia della berlina già circolate mostrano un body kit RS ben riconoscibile, con paraurti anteriore elaborato, minigonne laterali più affilate, spoiler sul baule e i medesimi scarichi ovali.

Il debutto è atteso tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Ma ancora non è stata comunicata una data ufficiale.