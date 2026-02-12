BMW M5 Touring si prepara a cambiare con il restyling: ecco le ultime foto spia

BMW sta lavorando al restyling della M5 come parte di un ampio aggiornamento dedicato alla Serie 5. Per la sportiva ibrida Plug-in sono quindi in arrivo diverse novità che ovviamente riguarderanno anche la Touring, cioè la versione station wagon. Proprio un muletto della nuova BMW M5 Touring è stato intercettato sulle strade del Nord Europa mentre effettuava i classici test invernali. Ovviamente la vettura appare ancora camuffata ma si vedono, in ogni caso, diverse cose interessanti.

COME CAMBIA LA BMW M5 TOURING

Parlando degli esterni, la principale novità riguarda il frontale che è stato ridisegnato. La nuova BMW M5, così come la rinnovata Serie 5, sembra che non abbraccerà completamente il nuovo stile di design Neue Klasse. Infatti, pare che davanti troveremo ancora la griglia a doppio rene ma con dimensioni inferiori rispetto a quella del modello attuale. Riviste anche le forme del paraurti con nuove prese d’aria, mentre per i fari è in arrivo una nuova firma luminosa. Al posteriore pare che sarà introdotta una nuova grafica per i gruppi ottici oltre ad una serie di ritocchi per paraurti e diffusore. Continueranno ad essere presenti i doppi terminali di scarico su entrambi i lati.

Le foto spia permettono solo di intravedere gli interni ma già sappiamo che arriverà il sistema Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto sulla nuova BMW iX3. Niente strumentazione digitale “classica”, con le informazioni di marcia proiettata su di una striscia nera sotto al parabrezza. Ovviamente, non mancherà un ampio display centrale per l’infotainment. Siccome stiamo parlando di un modello sportivo, possiamo immaginare la presenza di rivestimenti dedicati, sedili sportivi e forse anche grafiche specifiche per l’infotainment.

MOTORE IBRIDO PLUG-IN

Come in tutti i restyling potrebbero poi arrivare nuovi cerchi lega e colorazioni inedite. Sotto al cofano ci sarà sempre il V8 biturbo da 4,4 litri abbinato ad un sistema ibrido dell’attuale modello. Sarà interessante scoprire se la casa automobilistica riuscirà a recuperare i 40 CV del V8 persi a causa delle modifiche per adeguarlo al nuovo standard Euro 7. Non rimane che attendere novità. Quando potrebbe debuttare la nuova BMW M5 / M5 Touring? Per il momento si parla del 2027.