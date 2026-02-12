Volkswagen, prodotti 5 milioni di motori elettrici. Arriva un nuovo inverter ad impulsi

Nel 2025, Volkswagen ha battuto Tesla come primo produttore di auto elettriche in Europa. L’azienda tedesca sta lavorando sullo sviluppo di nuovi modelli e tecnologie ma intanto celebra il raggiungimento di un traguardo importante e cioè quello dei 5 milioni di motori elettrici prodotti in tutto il mondo.

La produzione di cinque milioni di motori elettrici è un traguardo che sottolinea la leadership del Gruppo Volkswagen sia nel segmento ICE che in quello BEV. La nostra rete globale di sviluppo e produzione ci consente di padroneggiare tutti gli aspetti della trasmissione elettrica, accelerare l’innovazione e garantire una qualità eccezionale. Sviluppando internamente il nostro primo inverter a impulsi, stiamo acquisendo ulteriori competenze e abbiamo il controllo sul “cervello” che gestisce l’unità di trasmissione elettrica. Questo non solo garantisce prestazioni elevate per i nostri clienti, ma rafforza anche la sovranità tecnologica del Gruppo Volkswagen.

Così si è espresso Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen Responsabile per la Tecnologia, parlando di questo importante risultato.

MOTORE APP550: UN PUNTO DI RIFERIMENTO

Il motore elettrico più diffuso attualmente all’interno del Gruppo è l’APP550 che oggi è utilizzato sui modelli Volkswagen della gamma ID e su Skoda Enyaq e nella CUPRA Tavascan. Questa unità sta alzando gli standard in termini di efficienza, dinamica di guida e acustica all’interno del segmento di volume nel Gruppo Volkswagen. Infatti, come spiega la casa automobilistica, sebbene questa unità presenti le stesse dimensioni di quella della generazione precedente, consuma circa il 20% di energia in meno, ma aumenta la coppia e la potenza rispettivamente di circa il 75% e il 40%.

IL PROSSIMO PASSO: INVERTER AD IMPULSI

Il lavoro di sviluppo e di innovazione va avanti ed è in arrivo un’interessante novità. Si tratta del nuovo inverter ad impulsi sviluppato internamente che presenterà vantaggi rispetto agli inverter di provenienza esterna, consentendo uno sviluppo più rapido del prodotto, riduzioni dei costi e una produzione più indipendente, per i futuri sistemi di trazione elettrica dei diversi marchi. Inoltre, l’utilizzo del carburo di silicio come materiale semiconduttore nel nuovo motore elettrico APP290 offrirà diversi vantaggi ai modelli della “Electric Urban Car Family” (cioè ID. Polo, Skoda Epiq e CUPRA Raval) aumentando la loro autonomia e migliorando le prestazioni nella guida quotidiana. Attualmente, il motore elettrico APP290 sviluppato e prodotto all’interno del Gruppo sarà disponibile per diversi livelli di prestazioni che vanno da 85 kW (116 CV) a 166 kW (226 CV). Utilizza la tecnologia a 400 V.