Volkswagen batte Tesla in Europa: prima per vendite di auto elettriche

Volkswagen ha battuto tutti in Europa nel 2025, confermando quindi il suo primato nel Vecchio Continente. La notizia più interessante, però, non è questa ma piuttosto che la casa automobilistica si è presa anche il primato delle immatricolazioni di auto elettriche, almeno stando ai numeri di Dataforce. Dunque, battuta Tesla.

VOLKSWAGEN BATTE TESLA IN EUROPA

Numeri alla mano, Volkswagen ha consegnato in Europa 274.417 auto elettriche, pari ad una crescita del 56%. Il modello elettrico più venduto è stato la Volkswagen ID.4 con 80.123 unità. Volkswagen fa dunque meglio di Tesla che si è fermata a 238.765 auto vendute e cioè pari ad un calo del 27%. Il podio è poi completato da BMW con 193.186 auto elettriche vendute nel 2025 (+15%). A seguire troviamo poi Skoda (172.100 con un +117%) e Audi (153.848 pari a +51%). Insomma, dai numeri si vede come, complessivamente, il Gruppo Volkswagen stia crescendo nel segmento delle BEV in Europa. Del resto, pochi giorni fa, presentando i dati del 2025, il Gruppo tedesco parlava proprio di questo risultato, con una crescita complessiva del 66%.

Numeri che premiamo l’azienda tedesca che progressivamente sta rinnovando la sua gamma di auto elettriche, Nel 2026 arriverà la nuova Volkswagen ID. Polo che dovrebbe dare un ulteriore ed importante impulso delle vendite. Sempre nel corso dell’anno arriveranno anche i restyling di ID.4 e ID.3.

PRIMA ANCHE TRA LE PLUG-IN

Bene non solo tra le auto elettriche, perché Volkswagen ha ottenuto il primato anche nel segmento delle vetture ibride Plug-in, facendo meglio di BMW e Mercedes. Lo scorso anno, Volkswagen ha venduto 159.173 Plug-in (+205%), contro le 142.285 (+15%) di BMW e le 135.878 (-4,8%) di Mercedes. Seguono poi Volvo (104.270 -3,9%) e BYD (78.846 +1.110%). Da evidenziare anche il risultato di BYD che continua a crescere sul mercato europeo. In particolare, proprio tra le Plug-in sta facendo molto bene, in un segmento che in Europa sta crescendo. Con l’arrivo di nuovi modelli PHEV, BYD avrà quindi l’opportunità di crescere ulteriormente nel corso del nuovo anno.