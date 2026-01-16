Volkswagen ID.4 2026, più di un semplice restyling: test su strada in corso

Il restyling della Volkswagen ID.4 sarà una delle più importanti novità 2026 della casa automobilistica tedesca. Il nuovo SUV ha fatto adesso la sua apparizione su strada ed è il protagonista di una nuova serie di foto spia che lo ritraggono sulle strade innevate del Nord Europa durante una sessione di test. Immagini che permettono di notare che il nuovo modello presenterà diverse novità di design, soprattutto davanti. Non si tratterà di un semplice restyling, tanto che qualcuno afferma che alla fine il SUV potrebbe anche cambiare nome e diventare la nuova ID. Tiguan. Nome a parte, sono in arrivo davvero tante novità.

NUOVO DESIGN E NON SOLO

Le foto spia fanno capire che Volkswagen sta lavorando ad una revisione del design della ID.4 che come aveva affermato in passato il responsabile del design di Volkswagen Andreas Mindt, presenterà alcuni richiami a quello della nuova ID. Cross. Le proporzioni complessive del nuovo SUV, comunque, non cambieranno molto rispetto a quelle dell’attuale ID.4 come si può vedere dalle immagini. Insomma, per il SUV è in arrivo un nuovo linguaggio di design che permetterà di renderlo più moderno e allo stesso tempo più vicino allo stile che vedremo sulle nuove elettriche del marchio tedesco.

Anche se gli interni non si vedono, sappiamo che sono in arrivo molte novità anche per quanto riguarda l’abitacolo. In passato Volkswagen parlava addirittura di un abitacolo migliore di quello delle Audi. Insomma, il marchio tedesco sta lavorando per migliorare la qualità percepita. Possiamo immaginare che si saranno anche novità di tecnologia. Probabilmente arriverà un quadro strumenti digitale più grande, come sulla ID. Polo e un sistema infotainment di ultima generazione. Inoltre, dovrebbero fare la loro comparsa anche una serie di pulsanti fisici che permetteranno di gestire in maniera intuitiva le principali funzioni della vettura.

NOVITÀ DI MOTORE

Con il restyling, la nuova Volkswaghen ID.4 2026 dovrebbe introdurre anche nuovi powertrain. A quanto pare sembra che saranno offerte anche batterie LFP che permetteranno a Volkswagen di contenere i prezzi del SUV elettrico, almeno di alcune versioni. Non dovrebbero mancare anche nuovi motori e soprattutto batterie di nuova generazione che permetteranno di migliorare autonomia e tempi di ricarica. Il SUV dovrebbe poi passare alla piattaforma MEB+. Non rimane, quindi, che attendere maggiori novità sul restyling della Volkswagen ID.4. Nel 2026 arriverà anche un nuovo restyling per ID.3 di cui abbiamo già visto le foto spia.