Questo detergente in offerta è l’ideale per la pulizia del parabrezza della tua auto durante l’inverno

Tra i liquidi presenti nelle nostre auto il detergente per il parabrezza non è tra quelli cui dedichiamo maggiore attenzione. Il livello dell’olio, dell’acqua e dell’antigelo sono quelli che verifichiamo con maggior preoccupazione. Eppure per avere un parabrezza sempre pulito, il detergente da versare nell’apposita vaschetta è fondamentale.

Anche perché, soprattutto d’inverno, bastano pochi chilometri di strada perché vetri e tergicristalli si sporchino rapidamente, tra fango, polvere, detriti, foglie e feci degli uccelli. Durante l’inverno, quando le temperature scendono sotto lo zero, un liquido lavavetri tradizionale può congelare nella vaschetta o nelle tubazioni e non essere utilizzabile quando serve. Per questo l’acquisto del liquido lavavetri invernale Lampa, in offerta a meno di 15€, è la soluzione cui fare riferimento.

Un prodotto più importante di quanto pensiamo

Il liquido lavavetri invernale Lampa integra un antigelo fino a –20 °C ed è pensato proprio per questo periodo dell’anno. Si tratta di una miscela concentrata da versare nella vaschetta del liquido lavavetro che può essere usata pura oppure diluita in base alle esigenze climatiche e all’intensità del freddo.

Un detergente specifico per basse temperature come questo in offerta su eBay contiene componenti tensioattivi che sciolgono grasso, smog e depositi senza lasciare aloni, garantendo una visuale più chiara quando i tergicristalli passano sulla superficie del parabrezza. Questo prodotto è particolarmente adatto durante l’inverno perché include l’antigelo nella formulazione così da ridurre la probabilità che la soluzione si ghiacci sul parabrezza.

L’utilizzo del detergente è molto semplice: basta infatti versarlo direttamente nella vaschetta del liquido lavavetri. Mantenere un livello adeguato di liquido antigelo nella vaschetta non è solo una questione di pulizia ma di sicurezza, perché non vedere bene quando si è alla guida aumenta inevitabilmente il rischio di incidenti.