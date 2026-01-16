Rolls-Royce prepara il secondo modello elettrico e sarà un SUV: ecco le prime foto spia

Rolls-Royce Spectre ha fatto il suo debutto alcuni anni fa, diventando la prima elettrica della casa automobilistica inglese. Sebbene Rolls-Royce non abbia mai rilasciato comunicazioni precise, sappiamo da tempo che non dovrebbe mancare molto alla presentazione della sua seconda auto elettrica. Modello che, adesso, è stato intercettato per la prima volta durante una sessione di test sulle strade del Nord Europa.

COME SARÀ?

L’auto potrebbe essere presentata al Goodwood Festival of Speed ​​di luglio oppure in occasione del Concours d’Elegance di Pebble Beach ad agosto. Il prototipo protagonista delle foto spia si trovava presso il test center del Gruppo BMW ad Arjeplog, in Svezia. Ovviamente, la vettura appare ancora camuffata ma si notano comunque diversi aspetti interessanti. Innanzitutto, si tratta di un SUV che sembra disporre di proporzioni simili a quelle della Cullinan che questo modello potrebbe anche andare a sostituire. La Cullinan è di gran lunga il modello più venduto di Rolls-Royce e sostituirla con una vettura solamente elettrica potrebbe rappresentare un rischio. Dei piani del marchio inglese ne capiremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.

Le foto spia permettono di intravedere alcuni elementi del frontale come i fari sdoppiati di cui sembra disporrà il SUV elettrico. Al posteriore, invece, si intravedono gruppi ottici con elementi verticali. Non ci sono foto degli interni ma possiamo immaginare un abitacolo in classico stile Rolls-Royce con lusso e massima cura del dettaglio. Presto per parlare della meccanica. Possiamo comunque immaginare che il SUV elettrico possa poggiare sulla medesima piattaforma della Spectre, sfruttando anche le ultime innovazioni che il Gruppo BMW ha sviluppato per le sue più recenti auto elettriche.

Con l’avvicinarsi della presentazione, è possibile che il marchio inglese fornisca i primi dettagli sulle caratteristiche di questo nuovo SUV elettrico. Non si può fare altro che attendere per saperne di più.