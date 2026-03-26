Rolls-Royce Coachbuild Collection: la prima one-off sarà elettrica

Rolls-Royce ha annunciato la nascita della Coachbuild Collection, una proposta inedita nel segmento del super-lusso che eleva il concetto di personalizzazione a un nuovo livello. Il programma prevede la creazione di vetture one-off artigianali, ma anche l’accesso a una serie di esperienze esclusive per il proprietario.

Secondo l’amministratore delegato della Casa di Goodwood, Chris Brownridge, si tratta di qualcosa che il mondo del lusso non ha mai visto prima e che permetterà ai collezionisti di essere protagonisti in ogni fase del percorso creativo.

Un ritorno al passato

Questa iniziativa rappresenta un ritorno alle origini per il marchio britannico, quando le vetture venivano costruite in base alle esigenze della committenza: nei primi anni del ‘900 i telai venivano inviati a specialisti per realizzare carrozzerie su misura, seguendo i desideri del cliente.

Il recente successo di auto iconiche come Sweptail, Boat Tail e Droptail – note per essere tra le più costose del mondo – ha dimostrato che c’è la richiesta da parte di grandi collezionisti di vetture one-off, realizzate ponendo al centro la più totale libertà immaginativa.

I clienti avranno accesso allo sviluppo

L’ingresso nel programma avviene unicamente su invito attraverso la rete globale di Private Office situati in città come Dubai, Shanghai, Seoul, New York e Goodwood. I clienti selezionati otterranno l’accesso allo sviluppo ingegneristico e agli studi di design. La vettura sarà omologata per uso stradale e sarà interamente realizzata a mano sulle specifiche richieste dei futuri proprietari. Non sarà mai più ripetuta nella produzione di Goodwood, pertanto ogni creazione diventerà una one-off dall’inestimabile valore collezionistico.

I clienti potranno accedere anche eventi privati nelle destinazioni più prestigiose e avranno l’opportunità di interagire direttamente con i designer che hanno dato forma alla loro visione.

La prima sarà elettrica

La Casa britannica ha comunicato che la prima vettura della Coachbuild Collection sarà completamente elettrica. Ulteriori dettagli sulla prima realizzazione di questo esclusivo programma di personalizzazione saranno rilasciati il prossimo aprile.