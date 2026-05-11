Da auto a capolavori su ruote: come si personalizzano le Rolls-Royce

L’aspetto più emozionante per un collezionista di auto non risiede nella prenotazione di una nuova vettura standard, bensì nella possibilità di personalizzarla a proprio gusto. Quasi tutti i top brand mondiale oggi offrono un ventaglio ampio di possibilità per soddisfare le richieste più assurde.

Presso Rolls-Royce i materiali costosi sono un invito a nozze per i clienti. La Casa di Goodwood ha svelato lavorazioni da laboratorio d’arte: pelle scolpita in tre dimensioni, metallo modellato a mano, legno in rilievo e minuscole perline che vengono applicate singolarmente con una cura maniacale. Per chi ha già una collezione vasta di modelli in garage non c’è nulla di meglio di una personalizzazione degli interni con superfici levigate che diventano un piacere al tatto e anche alla vista con visioni tridimensionali.

Lusso sconfinato

Per accrescere il livello di perfezione a bordo, Rolls-Royce ha sviluppato le quattro nuove tecniche di lavorazione su installazioni artistiche ispirate alla Phantom, allo scopo di dimostrare come materiali diversi possano trasformarsi in superfici complesse e tridimensionali.

Phil Fabre de la Grange, responsabile del reparto Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars, ha annunciato:

Il nostro gruppo di designer, ingegneri e artigiani guarda costantemente alla storia delle arti decorative e si chiede come reinterpretare quelle tecniche sulle superfici di un’auto moderna. I concept che presentiamo sono un’espressione giocosa della creatività dei nostri artigiani e mostrano come mano e macchina possano lavorare insieme.

Una nuova dimensione

Lavoro manuale e tecnologia possono convivere? A quanto pare sì perché l’apporto dell’uomo può perfezionare strumenti avanzatissimi come laser e macchine a getto d’acqua, offrendo precisioni inimmaginabili sino a pochi anni fa. L’intervento degli artigiani garantisce un tocco di carattere in più e unicità a ogni dettaglio.

Il legno viene lavorato a strati e inciso al laser, mentre elementi in ottone vengono modellati come gioielli. John Beckley, direttore regionale di Rolls-Royce per Europa e Asia Centrale, ha spiegato:

La maestria artigianale è al centro di Rolls-Royce. Ogni anno London Craft Week è un momento fondamentale per mostrare cosa possono creare i nostri artigiani quando spingono al massimo la loro creatività.

Le installazioni verranno mostrate durante la London Craft Week 2026, unendo appassionati d’arte e di automotive. Spettacolare le nature morte del ‘600, dove fiori e frutta vengono riproposti interamente a mano con pelle, filo e perline. Gli specialisti impiegano 250 ore di lavoro per realizzare un singolo pannello, con petali dipinti uno a uno e ricami che offrono la sensazione della consistenza dei fiori reali. Laura Salter, designer Bespoke di Rolls-Royce Motor Cars, ha confessato: