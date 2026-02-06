La nuova Rolls-Royce Cullinan sta arrivando: i render immaginano il design

Ci sarà una nuova Rolls-Royce Cullinan. Seguirà la prima edizione del 2018 e il restyling del 2024. Le immagini raccolte durante i test invernali mostrano una carrozzeria ancora avvolta dalle camuffature, eppure rivelano già un linguaggio stilistico che si prepara a cambiare in modo più evidente rispetto al restyling del 2024. Il SUV di lusso sta entrando in una fase nuova. Ed è una fase che potrebbe coincidere con l’elettrificazione totale.

Cosa introdurrà la nuova versione

Le foto spia emerse nelle ultime settimane evidenziano fari ripensati dalla base. La firma luminosa diventa più sottile, collocata nella parte alta del frontale, mentre due moduli quadrati appaiono più in basso. È una soluzione più moderna, che avvicina il modello alle tendenze dei marchi che hanno adottato la configurazione a luci sdoppiate. Il profilo resta coerente con la tradizione, con le porte posteriori ad apertura controvento, mentre il posteriore lascia intravedere due elementi verticali a LED. La griglia frontale, considerata un simbolo intoccabile, rimane al suo posto per non intaccare l’identità del marchio.

Le ricostruzioni digitali, basate sulle foto circolate in queste settimane, mostrano una Rolls-Royce Cullinan più pulita nelle proporzioni e più coerente nei volumi, soprattutto nella parte anteriore. Le immagini propongono una reinterpretazione del SUV Rolls-Royce, con superfici levigate e un’impostazione che lascia intendere un lavoro attento sulle proporzioni. Sono anticipazioni, certo, ma offrono una visione realistica di ciò che potremmo vedere nei prossimi mesi.

Le possibili novità meccaniche

L’aspetto più interessante riguarda però la meccanica. La nuova Cullinan potrebbe adottare la piattaforma della Rolls-Royce Spectre, il modello elettrico che ha inaugurato l’Architecture of Luxury destinata ai veicoli a zero emissioni del marchio. Una scelta di questo tipo aprirebbe la strada a un SUV completamente elettrico, o comunque a una variante priva di motore termico in senso tradizionale. La batteria della Spectre raggiunge 102 kWh, ma il peso e le dimensioni del nuovo SUV potrebbero richiedere un accumulatore più grande o più avanzato.

Diverse indiscrezioni parlano anche della possibilità di integrare le tecnologie Gent (sviluppate da BMW per la gamma Neue Klasse). È un sistema che garantisce maggiore densità energetica. L’adozione di questa soluzione dipenderà dalla compatibilità con l’Architecture of Luxury, che non era stata progettata per questa generazione di batterie.

La trasformazione della Cullinan avviene mentre Rolls-Royce ha già dichiarato l’intenzione di vendere solo modelli elettrici entro il 2030. La Spectre è stata il primo passo. La nuova Cullinan rappresenterebbe il secondo tassello di una gamma che si prepara a un cambio profondo.

Un debutto ufficiale potrebbe avvenire entro i prossimi dodici mesi. È una finestra temporale verosimile. Le fasi di test sono già avanzate e il ritmo con cui il marchio sta sviluppando la propria gamma elettrica suggerisce la plausibilità di queste tempistiche. La nuova Cullinan potrebbe diventare uno dei modelli più attesi del prossimo anno e uno dei più importanti della storia recente del marchio.