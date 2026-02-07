Nuova Volvo EX60 vs BMW iX3, sfida tra SUV elettrici premium: confronto e prezzi

Volvo EX60 è un nuovo SUV elettrico che racchiude al suo interno tutta la tecnologia che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue auto elettriche. Modello che poggia sulla piattaforma SPA3 con architettura a 800 V per poter ricaricare ad altissima potenza. Il SUV è realizzato con l’ausilio della tecnologia del mega casting nel processo produttivo, grazie alla quale è stato possibile sostituire la realizzazione di centinaia di componenti stampate con una singola fusione di alta precisione. Le prime consegne sono attese a partire dalla prossima estate. Una volta sul mercato dovrà vedersela con diversi rivali tra cui la nuova BMW iX3, presentata da pochi mesi, che anche lei ha portato al debutto diverse novità tecniche.

Andiamo quindi a mettere a confronto questi due SUV elettrici di nuova generazione per scoprire caratteristiche e differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

Volvo EX60 misura 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Per i bagagli? A disposizione ci sono 523 litri che possono salire a 1.647 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. C’è pure un frunk all’anteriore fino a 85 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica. Il nuovo SUV elettrico propone linee morbide e uno stile minimalista che ricorda quello dei modelli EX30 e EX90. Il frontale si caratterizza per la presenza dei fari con la firma luminosa a martello di Thor a pixel. E per migliorare l’efficienza è stata prestata molta cura all’aerodinamica. Il risultato è un Cx pari a 0,26.

Spostiamoci sulla BMW iX3 che misura 4.782 mm lunghezza x 1.895 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 520 litri che possono salire a 1.750 litri con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati. SUV che porta al debutto il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Basta doppio rene di grandi dimensioni perché BMW ha adottato una soluzione differente, più minimalista, che richiama il suo passato. Davanti troviamo anche fari dalle forme allungate.

INTERNI E TECNOLOGIA

All’interno dell’abitacolo, la nuova Volvo EX60 presenta uno stile minimalista e c’è molta tecnologia. La casa automobilistica ha deciso di adottare un display per l’infotainment da 15 pollici orizzontale e non verticale (piattaforma Android Automotive OS). Dietro al volante a due razze multifunzione, in posizione rialzata vicino al parabrezza, è presente il quadro strumenti digitale da 11 pollici. La nuova EX60 è anche la prima Volvo a essere dotata di Gemini, il nuovo assistente AI di Google.

Salendo a bordo della nuova BMW iX3 troviamo il sistema BMW Panoramic iDrive. Niente strumentazione classica. Al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Centralmente sulla plancia c’è poi un display da 17,9 pollici del sistema infotainment, dotato di una rinnovata interfaccia utente pensata per essere facile ed intuitiva da utilizzare.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Volvo EX60 è proposta sul mercato con 3 motorizzazioni differenti.

Volvo EX60 P6: 374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia;

374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia; Volvo EX60 P10: 510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia;

510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia; Volvo EX60 P12: 680 CV, 790 Nm, doppio motore, batteria da 117 kWh, 810 km di autonomia.

Invece, per il momento, il SUV tedesco è offerto nella sola versione BMW iX3 50 xDrive.

BMW iX3 50 xDrive: 469 CV, 645 Nm, doppio motore, batteria da 108,7 kWh, 805 km di autonomia.

PREZZI

In Italia la nuova Volvo EX60 parte da 65.350 euro. Invece, la BMW iX3 da 69.900 euro.