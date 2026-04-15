I nuovi camion elettrici Volvo dalla autonomia record

Da anni la Casa svedese si è lanciata nella progettazione di veicoli elettrici all’avanguardia, caratterizzati da soluzioni tecnologiche rivoluzionarie. I nuovi camion alla spina raggiungono una autonomia di 700 km, proponendosi come punto di riferimento nel settore dei camion elettrici pesanti. Il leader globale nel segmento green ha ampliato la selezione di camion, svelando le caratteristiche del FH Aero Electric e i veicoli industriali elettrici Volvo FH, FM e FMX di nuova generazione.

I nuovi mezzi suddetti, pronti alle lunghe percorrenze, offrono maggiore comfort di guida e soluzioni innovative. Il Volvo FH Aero Electric con autonomia estesa può affrontare 700 km con una sola carica grazie a una nuova tecnologia della catena cinematica, l’e-axle, e dispone a bordo di una capacità delle batterie significativamente superiore rispetto al passato. Il veicolo è compatibile con il nuovo standard MCS (Megawatt Charging System) e la ricarica delle 8 batterie dal 20% all’80% avviene in circa 50 minuti.

Guidabilità superiore

I nuovi camion elettrici FH, FM e FMX vantano una nuova catena cinematica concepita per garantire la massima flessibilità nelle diverse applicazioni. I mezzi consentono una ottima guidabilità e possono alimentare attrezzature ausiliarie come una betoniera, un sistema scarrabile o un compattatore per rifiuti senza motori supplementari né accessori aggiuntivi. Come? Grazie a una presa di forza (PTO) integrata nel cambio, con funzionalità innovative che permettono l’utilizzo durante la guida.

Volvo FH, FM e FMX vantano un’autonomia fino a 470 km e potranno essere ricaricati dal 20% all’80% in 65 minuti. Hanno un cambio perfezionato per la trasmissione elettrica, associato a doppi motori, per garantire performance più fluide. I nuovi cambi Powershift, a otto rapporti sui nuovi Volvo FH, FM e FMX Electric e a sei rapporti sull’FH Aero Electric con autonomia estesa, rappresentano il non plus ultra per ridurre vibrazioni e fastidiosi rumori. I nuovi veicoli saranno lanciati progressivamente nei vari mercati a partire dai prossimi mesi.

Centrati gli obiettivi

“Stiamo davvero rendendo la nostra offerta ancora più competitiva. Stiamo ampliando la nostra offerta e rendendo possibili soluzioni elettriche per un numero ancora maggiore di incarichi di trasporto, aggiungendo anche un camion elettrico all’avanguardia con un’autonomia fino a 700 km. Ciò significa che possiamo soddisfare appieno le esigenze operative dei nostri clienti. Non è mai stato così facile sostituire i mezzi diesel con quelli elettrici – ha annunciato Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks – Siamo fermamente convinti che, in futuro, i veicoli elettrici rappresenteranno una parte importante del trasporto merci su strada a livello mondiale. Con le straordinarie prestazioni di tutti i nostri nuovi veicoli industriali, è facile capirne il motivo”.

I nuovi Volvo FH, FM e FMX Electric e l’FH Aero Electric con autonomia estesa sono il futuro. Il merito è anche dell’assale elettrico compatto sviluppato dalla Casa nordica che integra due motori elettrici e un cambio a sei marce nell’assale posteriore, liberando spazio sul telaio per un maggior numero di batterie. “I modelli FH, FM e FMX Electric di nuova generazione sono ricchi di nuove e intelligenti funzioni, offrono un elevato comfort per il conducente e rendono possibile un trasporto a zero emissioni allo scarico per un’ampia gamma di missioni di trasporto”, ha concluso Roger Alm.