Geely i-HEV, il motore ibrido gestito dall’AI stabilisce il record per l'efficienza termica

L’intelligenza artificiale entra sempre più nel vivo delle automobili. Lo dimostra il nuovo sistema ibrido i-HEV Intelligent Hybrid lanciato da Geely Auto. Si tratta di una nuova architettura che tra le sue particolarità introduce l’intelligenza artificiale nella gestione dell’energia di un powertrain ibrido non plug-in. La funzione centrale si chiama AI Cloud Power e analizza in tempo reale i dati ambientali come temperatura, umidità e altitudine per determinare il momento ottimale in cui il motore termico deve intervenire e quando invece lasciare spazio all’unità elettrica. Il risultato dichiarato è un miglioramento dell’efficienza energetica complessiva superiore al 10% rispetto ai sistemi ibridi convenzionali.

Come funziona l’AI Cloud Power

La base è la piattaforma i-CMA, evoluzione dell’architettura CMA, che integra in un unico sistema centralizzato le funzioni di guida assistita, controllo del cockpit e gestione del telaio. A differenza dei tradizionali ibridi a trazione prevalentemente termica, l’i-HEV adotta una logica motor-led. Cosa cambia? È il motore elettrico da 230 kW a guidare la trazione, con quello termico che interviene come generatore e supporto. Il sistema è compatibile con tre varianti di motore termico dedicato (1.5L, 1.5TD e 2.0TD) abbinate a un’unità elettrica 11-in-1. Geely dichiara che il veicolo viaggia in modalità elettrica circa l’80% del tempo senza necessità di ricarica esterna.

Sul fronte delle prestazioni, i numeri comunicati da Geely includono un’accelerazione da 0 a 30 km/h in 1,84 secondi e una velocità massima in modalità EV di 66 km/h. Il dato più significativo è il consumo di 2,22 litri per 100 km, certificato dall’ente cinese CATARC. Resta un dato da prendere con attenzione essendo un valore misurato secondo il ciclo di omologazione locale, non direttamente comparabile con le misurazioni WLTP in uso in Europa.

Sul fronte dell’efficienza del motore termico, Geely rivendica un nuovo risultato da Guinness World Records. Il motore della serie BHE raggiunge un’efficienza termica del 48,41%, superando il 47,26% già dichiarato con il Leishen AI Hybrid 2.0 presentato lo scorso giugno. Per dare un riferimento, i motori a benzina tradizionali si fermano al 25-30% di efficienza termica, mentre i migliori ibridi moderni avevano superato il 40% solo di recente. Il limite teorico per i motori a benzina si attesta intorno al 50-55%, il che significa che Geely si sta avvicinando rapidamente al massimo fisicamente ottenibile.

Questo sistema è entrato in produzione di serie su quattro modelli: Preface, Monjaro, Starray e Fifth Generation Emgrand. Sui primi due modelli già disponibili sono stati comunicati i consumi secondo il ciclo WLTC, precisamente 3,98 L/100km per la Preface e 4,75 L/100km per la Monjaro. Si tratta di valori più vicini all’uso reale rispetto al record ottenuto in condizioni ottimali.