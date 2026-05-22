Stellantis: a bordo arriva il super-cervello di Qualcomm

Il futuro delle auto firmate Stellantis passa da una connettività sempre più profonda e da una gestione intelligente della strada. Va in questa direzione il nuovo capitolo della partnership a lungo termine siglata con Qualcomm Technologies, Inc.: un potenziamento tecnologico che vedrà salire a bordo dei modelli di prossima generazione i semiconduttori Snapdragon Digital Chassis. L’obiettivo è trasformare l’auto in un ecosistema sicuro, capace di evolversi nel tempo e di dialogare in modo intuitivo con chi siede al volante.

L’integrazione hardware-software e la strategia dei costi

I microchip di Qualcomm lavoreranno in perfetta sinergia con STLA Brain, il cuore elettronico e software sviluppato direttamente da Stellantis. Questa unione permetterà di fare un netto salto di qualità in tre aree chiave: la gestione dell’abitacolo digitale (cockpit), la stabilità della connettività di bordo e l’efficacia dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS).

Scommettere su una struttura tecnologica così flessibile offre un doppio vantaggio. Da un lato accelera i tempi di lancio dei nuovi modelli sul mercato (time-to-market), consentendo anche di inviare aggiornamenti continui alle vetture già in circolazione. Dall’altro, la natura scalabile dello Snapdragon Digital Chassis ne permette l’installazione su auto di segmenti e marchi differenti. Una standardizzazione che sposa in pieno la linea di Stellantis, da sempre attenta a ottimizzare i costi di produzione attraverso soluzioni industriali condivise.

Guida automatizzata su larga scala con Snapdragon Ride Pilot

Un pilastro fondamentale del nuovo accordo è rappresentato dall’adozione della piattaforma ADAS Snapdragon Ride Pilot. Si tratta di un sistema flessibile e adattabile, capace di evolvere dalle attuali funzioni legate alla sicurezza attiva e alla conformità normativa fino a sistemi di automazione a mani libere di Livello 2+ e superiori. L’implementazione di questa tecnologia consentirà di portare funzionalità di assistenza alla guida avanzate su milioni di vetture del gruppo in tutto il mondo.

Partendo dai progetti già avviati nel campo dell’abitacolo connesso, la rinnovata sinergia metterà a disposizione dell’intero portafoglio di veicoli Stellantis una potenza di calcolo nettamente superiore e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, rendendo l’interazione uomo-macchina più intuitiva e fluida.

L’operazione aiMotive: una nuova intesa strategica

Nel contesto di questo rafforzamento dei rapporti, Stellantis e Qualcomm Technologies hanno inoltre firmato una lettera di intenti non vincolante riguardante il futuro di aiMotive, società specializzata in software per la guida automatizzata e simulazioni attualmente di proprietà di Stellantis. L’accordo, subordinato al soddisfacimento di varie condizioni sospensive, prevede il passaggio di aiMotive sotto il controllo diretto di Qualcomm Technologies, consolidando ulteriormente l’asse strategico tra i due giganti.

La voce dei protagonisti

“I nostri clienti meritano esperienze di nuova generazione che siano fluide e in continua evoluzione per rispondere alle loro esigenze di guida. Implementando questa piattaforma intelligente in tutto il nostro portafoglio globale, Stellantis mantiene questa promessa con una velocità ed efficienza senza precedenti. Ciò è possibile grazie alla nostra collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, che consente di scalare capacità intelligenti e connesse su tutti i nostri marchi.” — Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis

“Questa espansione riflette la portata e la profondità di quanto Qualcomm e Stellantis hanno costruito insieme, una relazione che abbraccia connettività, digital cockpit e ora ADAS e guida automatizzata. Il nostro Snapdragon Digital Chassis consente una distribuzione scalabile di potenza di calcolo unificata e capacità di guida avanzate tra veicoli e marchi, e l’estensione all’intero portafoglio Stellantis rappresenta un punto di svolta per entrambe le aziende e per chi ne farà esperienza.” — Nakul Duggal, EVP and Group General Manager, Automotive, Industrial and Embedded IoT, Qualcomm Technologies, Inc.

Il chip come motore del software-defined vehicle

L’evoluzione dell’industria dell’auto verso sistemi centralizzati e guidati dal software richiede una capacità di calcolo ad alte prestazioni e investimenti massicci nell’intelligenza artificiale. L’accordo tra Stellantis e Qualcomm evidenzia proprio il ruolo centrale che le piattaforme a semiconduttori scalabili rivestono oggi nel settore: strumenti indispensabili per accelerare il ritmo dell’innovazione, ottimizzare i processi industriali e offrire all’utente finale un’esperienza di bordo personalizzata e al passo con i tempi.