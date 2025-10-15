Le auto elettriche di Peugeot sono ora più connesse

L’impegno di Peugeot nella transizione verso la mobilità elettrica non è mai stato così concreto. Il marchio sta evolvendo la sua offerta di servizi connessi al fine di renderli disponibili a tutti i nuovi clienti dei suoi veicoli a zero emissioni. La testimonianza di queste intenzioni si traduce nel fatto che, a partire dal 1° luglio 2025, i servizi connessi e-Routes di Free2move Charge e Remote E-Controls sono inclusi nel Connect One Pack. Si tratta di servizi inclusi nel prezzo del veicolo per una durata di 10 anni, senza bisogno di alcun abbonamento aggiuntivo.

E-ROUTES

Accessibile direttamente dal veicolo, indipendentemente dal fatto che sia dotato o meno di navigazione integrata, con l’utilizzo di uno smartphone/iPhone e un account MyPeugeot, l’app di Free2move Charge e-Routes può funzionare in modalità mirroring sul sistema Peugeot i-Connect. Si tratta di un servizio che mira a semplificare l’organizzazione di ogni viaggio, calcolando il percorso migliore in base a molteplici criteri: i requisiti di autonomia del veicolo elettrico, l’ubicazione delle stazioni di ricarica, le condizioni del traffico e la distanza da percorrere. Grazie alla considerazione in tempo reale dello stile di guida durante il viaggio, viene ora reso possibile calcolare il consumo energetico in maniera più accurata. Inoltre, il sistema ora consente agli utenti di creare profili specifici del veicolo su misura per configurazioni particolari, ad esempio l’utilizzo di un portabiciclette o il traino di un rimorchio.

Quando si pianifica un percorso, i tempi di ricarica possono essere ora personalizzati a seconda delle preferenze o dei vincoli dell’utente tramite impostazioni integrate nella pianificazione generale del viaggio. Anche l’interfaccia ha subito un aggiornamento e restituisce all’utente una visione più ampia del percorso e aggiornamenti in tempo reale sul traffico direttamente sulla mappa. L’integrazione con l’app Free2move Charge inoltre semplifica l’individuazione e l’accesso alle stazioni di ricarica, oltre alla gestione del processo di ricarica. In caso di instabilità di connessione tra l’applicazione per smartphone e il veicolo, viene fatta una stima del consumo energetico per mantenere la coerenza del percorso, consentendo comunque al conducente di regolare manualmente l’autonomia residua.

REMOTE E-CONTROLS

Grazie all’impiego dell’app MyPeugeot, l’utente può rimanere sempre connesso al proprio veicolo tramite lo smartphone e accedere da remoto a una grande varietà di funzioni: