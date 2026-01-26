A Rétromobile 2026 Peugeot inaugura l’”Anno GTI” e mostra la nuova E-208

Questo è l’Anno GTi. E Peugeot ha scelto il Rétromobile di Parigi per inaugurare questo periodo celebrativo. Un anno durante il quale raccontare un passato che torna a vivere attraverso una nuova generazione elettrica. Il salone francese, nel quale il Gruppo Stellantis sarà protagonista, accoglie un’esposizione che unisce modelli storici e una novità assoluta. Nello stand Peugeot sfileranno le 205 e le 208 che hanno alimentato decenni di entusiasmo, affiancate dalla loro erede elettrica. La nuova E-208 GTi viene infatti presentata per la prima volta in Francia con una livrea bianca che rende omaggio alla primissima 205 GTi e con un carattere che mira a riportare in strada le sensazioni che hanno reso celebre il badge.

L’Anno GTi

Il ritorno ufficiale del marchio GTi arriva in un momento cruciale per Peugeot e segna un passaggio simbolico nel percorso verso l’elettrificazione. La E-208 GTi promette una potenza che raggiunge i 280 CV e un piacere di guida pensato per chi cerca un’esperienza sportiva anche in un contesto a zero emissioni. Il debutto francese avverrà all’interno di uno stand di seicento metri quadrati dove ci saranno anche le versioni più rappresentative della saga, raccontando quarant’anni di storia attraverso una selezione che parte dalla 205 GTi 1.6 e arriva alla 205 Turbo 16, la stessa che conquistò due titoli mondiali rally grazie al lavoro di Jean Todt e della squadra Peugeot Talbot Sport.

Il percorso espositivo è costruito per dialogare con il pubblico. I visitatori sono invitati a esplorare una mostra dedicata all’universo GTi che mette in scena motori, cerchi, volanti e persino una macchinina da corsa senza motore (soapbox) ispirata alle iconiche piccole sportive del marchio.

Il debutto francese della nuova E-208 GTi

L’arrivo della E-208 GTi offre a Peugeot l’occasione di riaffermare un legame profondo con il segmento delle hot hatch. Un legame costruito proprio dalla 205 GTi che negli anni Ottanta definì un nuovo modo di intendere la sportività accessibile. Oggi Peugeot prova a replicare quell’effetto. Lo fa con un modello che reinterpreta lo stile tradizionale GTi ma in un’ottica più contemporanea. Il motore è ovviamente elettrico e ha una potenza di 280 CV. La coppia invece è di circa 345 Nm. Il contachilometri si ferma a 180 km/h circa per uno scatto da 0 a 100 km/h di 5,7 secondi. Molto interessante anche la parte energetica. La batteria è da 54 kWh (e garantisce 350 km circa di autonomia nel ciclo WLTP) ed è disponibile anche il supporto alla funzione V2L (Vehicle To Load).