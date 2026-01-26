Telepass Sempre è gratis per 12 mesi: c'è anche il 50% di casback sui pedaggi

La nuova promo dedicata al piano Telepass Sempre è l’occasione giusta per poter scegliere Telepass e sfruttare tutti i vantaggi del suo ecosistema. Per i nuovi utenti che scelgono questo piano, infatti, c’è la possibilità di ottenere il dispositivo Telepass in modo gratuito e senza costi di attivazione, per pagare con sconti su 19 tratte, accedere a parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni.

Il servizio è disponibile con canone zero per 12 mesi (terminato il periodo promozionale, il costo di rinnovo è di 3,99 euro al mese). Per i nuovi clienti c’è un’altra promo che si somma all’azzeramento del canone: con il codice 50PED da inserire direttamente in app è possibile ottenere il 50% di cashback sui pedaggi, per un risparmio massimo di 5 euro al mese.

Per accedere alla promo e per scaricare l’app del servizio basta visitare il sito ufficiale di Telepass.

Il momento giusto per scegliere Telepass

La promozione descritta in precedenza conferma come questo sia il momento giusto per scegliere Telepass, per muoversi in modo più semplice e conveniente, beneficiando del dispositivo Telepass gratuito, del canone zero dell’abbonamento e anche del 50% di cashback sui pedaggi, fino a 5 euro di rimborso mensile (per transiti fino a fine maggio).

Scegliere Telepass significa anche poter contare su un ecosistema di servizi dedicati alla mobilità, da gestire direttamente tramite l’app ufficiale. Per gli utenti, infatti, è possibile monitorare i transiti in autostrada ma anche acquistare vignette elettroniche per i viaggi all’estero.

Tramite l’applicazione si può accedere anche a servizi di noleggio (anche di bici, monopattini e altri veicoli), pagare il bollo auto, prenotare e pagare la revisione, acquistare skipass e il Venezia Pass e molto altro ancora.

Per accedere subito alla promo e iniziare a usare l’app di Telepass, con tutti i servizi disponibili, è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta dedicata a Telepass Sempre scade il prossimo 10 febbraio 2026.