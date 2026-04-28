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Noleggio con Locauto: fino al 20% di sconto, cancellazione gratuita e nessun deposito cauzionale

Il noleggio auto con Locauto conviene di più: ecco le promozioni che garantiscono vantaggi aggiuntivi agli utenti in questo momento.

Noleggio con Locauto: fino al 20% di sconto, cancellazione gratuita e nessun deposito cauzionale
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Davide Raia
Davide Raia
Pubblicato il 28 apr 2026

Con Locauto è possibile accedere a diverse opzioni per il noleggio di auto e furgoni. A moltiplicare i vantaggi c’è la possibilità di accedere al programma fedeltà MyLocauto che garantisce fino al 20% di sconto sul noleggio e la possibilità di prenotare con cancellazione gratuita. In aggiunta, la prenotazione con carta di credito avviene senza deposito cauzionale, lasciando libero il plafond del cliente. Per verificare subito le offerte e prenotare un noleggio basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Locauto.

Accedi qui alle offerte di Locauto 

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Il noleggio conviene di più con Locauto

Con Locauto è possibile accedere a svariate opzioni per il noleggio di auto e furgoni e scegliendo il programma MyLocauto, a registrazione completamente gratuita, è possibile moltiplicare i vantaggi e ridurre la spesa. Per gli iscritti, infatti, c’è la possibilità di ottenere uno sconto fino al 20% sul costo del noleggio e sulle coperture aggiuntive a cui è possibile accedere, ad esempio per ridurre o eliminare le franchigie.

Gli sconti dipendono dal livello raggiunto nel programma che cambia in base al numero di noleggi effettuati nel corso degli ultimi 365 giorni. Per raggiungere il livello massimo e ottenere lo sconto maggiore bastano 6 noleggi, una quota alla portata di chi viaggia molto ed effettua più noleggi durante l’anno.

Ad arricchire i vantaggi per gli utenti, Locauto propone anche la cancellazione gratuita per le prenotazioni effettuate online dagli utenti MyLocauto e, in aggiunta, permette di effettuare la prenotazione senza deposito cauzionale, lasciando libera la carta di credito (che resta necessaria per completare il noleggio).

Per accedere a tutte le offerte (in via promozionale c’è anche uno sconto del 10% sui noleggi di furgoni) basta raggiungere il sito ufficiale e calcolare subito un preventivo gratuito e senza alcun impegno, per poi procedere con la prenotazione online.

Accedi qui alle offerte di Locauto 

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