Porsche, c'è una novità che non piacerà agli irriducibili del marchio
L’aspirato diventa una "specie in via di estinzione": Porsche non esclude il futuro turbo per la 911 GT3, spinto dagli obiettivi climatici UE
Nel silenzio generato dalle sempre più onnipresenti vetture alla spina, il ruggito inconfondibile del motore flat-six di Porsche rappresenta un’ultima, fiera resistenza. Una boccata d’ossigeno che per i più irriducibili del termico è quasi salvifica. Tuttavia quell’ultimo avamposto di speranza è quasi pronto a capitolare, perché la Porsche 911 GT3, l’icona che ha fatto dell’aspirazione naturale la sua religione laica, si trova adesso davanti a un bivio storico imposto dalle rigide normative europee.
La normativa Euro 7 incombe
Il problema non è la mancanza di ingegno, a Zuffenhausen in fondo non è mai mancata, ma la pressione asfissiante dell’Unione Europea nei confronti di certi veicoli e del loro rapporto con le emissioni di CO2. Con l’avvicinarsi dello standard Euro 7 e l’obiettivo di abbattere le emissioni della flotta del 55% entro il 2030, fino al 90% entro il 2035, i motori aspirati sono diventati una specie in via di estinzione, senza più vie di fuga. Porsche resta – al momento – uno dei pochissimi baluardi a offrire ancora propulsori privi di sovralimentazione, ma ancora per quanto?
Per gli appassionati duri e puri, la GT3 non è soltanto un’auto ad alto tasso adrenalinico. È un gioiello da preservare, grazie a quel motore 4,0 litri che respira liberamente e canta, un’esperienza viscerale che l’introduzione della turbina rischierebbe di snaturare. Il realismo di Andreas Preuninger, responsabile dei modelli GT, gela però le speranze degli innamorati dello schema classico della GT3: interrogato sul futuro turbo della sportiva teutonica, ha ammesso che “potrebbe essere” una necessità inevitabile.
Lunga vita lontano dall’Europa
Negli Stati Uniti la faccenda è diametralmente opposta a quella di casa nostra, questo grazie a normative più permissive, che potrebbero consentire al caro aspirato di andare avanti ancora per diverso tempo. Almeno fino a quando l’attuale generazione 992.2 resisterà in listino. Poi, si vedrà.
La possibilità di sviluppare modelli differenziati per i vari mercati globali non sembra percorribile, poiché richiederebbe investimenti immensi, mentre il marchio si sta concentrando sulla transizione elettrica e sulla nuova generazione di SUV. Il domani è ancora tutto da scriver.