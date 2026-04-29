Volkswagen Golf, la nona generazione potrebbe "ricopiare" la MK4

Gli ultimi anni sono stati particolarmente tesi per Volkswagen, contraddistinti da un calo delle vendite, una perdita di quote di mercato e modelli che hanno lasciato tiepida la critica, finendo per allontanare persino i fedelissimi del marchio. Tuttavia, dal 2022, con l’arrivo del CEO Thomas Schäfer, l’azienda ha promesso un cambio di rotta per tornare a essere il punto di riferimento globale che tutti conoscono. In questo scenario di rinascita, la battaglia per il mercato si vince con un solo nome, quello che salvò l’azienda nel 1974 e che da allora ne rappresenta il fulcro finanziario e simbolico: la Golf.

Ispirarsi alla Golf “perfetta”

La futura generazione di VW Golf, la nona, è un progetto sul quale grava una responsabilità molto pesante. In un contesto automobilistico così complesso e difficoltoso, la prossima compatta di Wolfsburg è considerata cruciale quasi quanto lo fu la prima storica versione disegnata da Giugiaro. Per non fare errori, Volkswagen ha scelto di guardarsi alle spalle per correre verso il domani, prendendo ispirazione da una delle Golf più riuscite e amate di sempre, la MK4. Quell’auto, simbolo della maniacale attenzione alla qualità dell’era di Ferdinand Piëch, funge attualmente da stella polare per il design e la cura costruttiva della prossima nascitura.

I segreti di questa vettura iniziano a trapelare grazie alle parole di chi la sta plasmando. Kai Grünitz, capo dello sviluppo, ha svelato dettagli tecnici fondamentali: la Golf 9 non forzerà la mano agli automobilisti verso una transizione elettrica obbligata. La strategia prevede infatti l’utilizzo di due piattaforme distinte: una dedicata ai motori a combustione interna ed elettrificati, e l’altra riservata esclusivamente ai modelli 100% elettrici. Questa scelta garantisce una libertà di opzione che gli appassionati sembrano apprezzare, confermando una filosofia più vicina alle reali esigenze del mercato.

Il design è quasi completato

Il design, che secondo Grünitz è già “completato al 96-97%“, promette di colpire al primo sguardo. Lo stesso Thomas Schäfer ha raccontato l’emozione provata davanti al primo esemplare in scala reale visto lo scorso novembre: “Il team sta lavorando sull’auto. Quando ho visto il primo modello a grandezza naturale, tutto quello che ho potuto dire è stato: ‘Wow. È così bella’”.

Dunque, la nuova Golf MK9 sembra nascere sotto il segno di uno scrutinio severo, quasi ossessivo, per garantire che ogni dettaglio sia assolutamente perfetto. Il colosso di Wolfsburg sa di non potersi permettere passi falsi, poiché un fallimento della sua best-seller potrebbe innescare una spirale negativa difficile da arrestare. Puntando sulla familiarità dei nomi, su un’estetica che omaggia i fasti della quarta generazione e su una tecnologia versatile, il marchio punta a “guarire” definitivamente e a riconquistare il trono delle vendite europee, e perché no, mondiali. Se la ricetta di Schäfer e Grünitz dovesse confermare le promesse, la Golf 9 potrebbe davvero rappresentare il ritorno trionfale della “vettura del popolo”.