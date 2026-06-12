Porsche trasforma i personaggi di Toy Story in 3 auto speciali

L’uscita del film animato Toy Story 5, inizialmente prevista in Italia per il 17 giugno 2026, è stata in seguito posticipata al 18 giugno, mentre è programmata per il 19 giugno negli Stati Uniti d’America. Per il lancio della pellicola prodotta da Pixar Animation Studios, in co-produzione con Walt Disney Pictures, Porsche ha deciso di proporre tre vetture inedite personalizzate e ispirate ai personaggi del noto franchise: Woody, Buzz Lightyear e Jessie.

Le tre vetture verranno assegnate nell’ambito di una più iniziativa benefica a favore di Big Brothers Big Sisters of America, della Croce Rossa Americana e della Starlight Children’s Foundation. Per l’auto tributo dedicata al cowboy Woody, Porsche è partita dalla base di una 911 Carrera T impreziosendola con dettagli esclusivi in stile western. Le vetture sono verniciate e in nessuna delle tre special edition ci sono grafiche in vinile. Il reparto Sonderwunsch di Porsche ha lavorato oltre 350 ore per rifinire a mano ogni unità, restando fedele al principio di personalizzazione su misura.

Dettagli unici sulla 911

La Carrera T di Woody vanta una finitura blu su misura ispirata ai suoi jeans in denim. I tecnici hanno applicato il tessuto denim nella vernice ancora fresca, creando una trama magnifica. “Abbiamo fatto qualcosa di completamente nuovo per questa verniciatura. La base è composta da Golf Blue, un Dark Sea Blue e del bianco. Quindi qui abbiamo una miscela di tre colori. Ma per creare la speciale texture denim, i nostri specialisti della verniciatura hanno premuto vero tessuto denim nella vernice bagnata. Questo ci ha aiutato a creare in alcuni punti lo speciale effetto vissuto”, ha specificato la Casa di Stoccarda in una nota ufficiale.

Le grafiche rosse con il nome di Woody sono per i fan sfegatati del cowboy animato. I cerchi a cinque razze, su misura e rifiniti in nero e oro, si ispirano alla stella da sceriffo di Woody. Nell’abitacolo abbonda la pelle Speed Yellow con cucitura a quadretti rossi, influenzata dalla camicia del personaggio, mentre la pelle marrone dall’aspetto vintage riprende il tema del mondo ludico. Spicca la frase simbolo di Woody: “Ride Like the Wind!"

La 911 Targa 4 GTS di Jessie

La protagonista femminile di Toy Story, Jessie, ha portato alla creazione di una 911 Targa 4 GTS con un esclusiva colorazione Jessie White Metallic con overlay perlato, fasce sottoporta in 944 Cobalt Blue Metallic e dettagli cromatici Atacama Yellow sul cofano anteriore e sul cofano posteriore. Le sottili linee rosse GTS Red, dipinte a mano, riprendono l’abito di Jessie. Il profilo del tetto Targa, in beige chiaro, richiama il cappello del personaggio che compare per la prima volta nel secondo film della saga. La scritta “Targa" è stata sostituita con il suo nome.

La pelle Dark Night Blue caratterizza l’abitacolo, impreziosito da cuciture Bordeaux Red e Pebble Grey. I tappetini riportano un motivo a macchie bianco e nero in stile pelle bovina. In questo caso la scritta all’apertura delle porte: “Yee Haw!"

La 911 GT3 RS di Buzz

La 911 GT3 RS strizza l’occhio alla tuta spaziale di Buzz. Di base il bianco si sposa benissimo con accenti verdi e viola dipinti a mano, da dove spicca l’enorme ala posteriore per evocare le ali dispiegabili di Buzz. La vettura è ricca di dettagli con prese d’aria stile pulsanti del pannello sul petto dell’astronauta, il logo Space Ranger spicca nel parabrezza e la targhetta “Lightyear" compare sul cofano. La frase più celebre di Buzz: “To Infinity and Beyond" non manca a impreziosire un lavoro curatissimo.

Bob Pauley, tra i production artist più importanti di Pixar, ha annunciato: “Buzz Lightyear, quando arriva in scena, è una grande minaccia per Woody perché è il giocattolo più cool. E quindi quando stavamo facendo l’auto, beh, qual è quella più cool? 911 GT3 RS. Quindi non c’è stata molta discussione. Era tipo: eccola. Ovviamente ha anche quell’ala posteriore fantastica, che è una cosa molto da Buzz Lightyear. Quindi è stato davvero divertente e si traduce così bene su questa auto. È stato un piacere lavorarci”.