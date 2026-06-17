Porsche: una speciale 911 GT3 per i 75 anni nel Regno Unito

Se i tedeschi sanno come si creano vetture di qualità sul piano tecnico, gli inglesi non sono da meno sul piano estetico, aggiungendo quel fascino racing senza tempo. Porsche ha deciso di lanciare una nuova versione speciale della sua auto sportiva 911 GT3 per il 75esimo anniversario della sua filiale britannica, unendo due mondi e sfruttando l’esperienza della divisione Sonderwunsch.

È venuta fuori un’auto bellissima, limitata a 51 esemplari, che si ispira alla celebre colorazione British Racing Green, una tonalità di verde scuro profondo, presente sulle auto da corsa britanniche del secolo scorso. La Earls Court 51 Edition prese ispirazione dalle prime 356 importate nel Regno Unito nel 1951 ed esposte a Londra al salone automobilistico di Earls Court.

Dettagli di alta classe

La variante Touring senza alettone della 911 GT3 ha una eleganza infinita ed è la base ideale per rendere omaggio alla 356. La coupé nata negli anni del dopoguerra ha fatto scuola, presentando straordinari livelli di maneggevolezza, leggerezza, affidabilità e tenuta di strada, anticipando i concetti della futura Porsche 911. L’edizione limitata per i 75 anni in UK è rifinita in un esclusivo verde metallizzato battezzato Earls Court Green, creato attraverso il programma Paint to Sample Plus della Casa di Stoccarda, mentre le maniglie delle portiere, le calotte degli specchietti e la striscia sul cofano sono in argento.

Earls Court, situato vicino al lussuoso quartiere di Kensington, offre un mix di piazze alberate con residenze vittoriane. Sull’auto vi sono dettagli ispirati al distretto londinese, mentre i cerchi in lega argentati con finitura diamantata da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore sono impreziositi da inserti metallizzati color verde Earls Court.

Abitacolo di lusso

Gli interni vantano una combinazione di colori e finiture su misura, con pelle verde Paldao sulla parte superiore delle portiere e sulla plancia e rivestimenti beige gesso per i sedili. Questi ultimi presentano inserti in velluto a coste realizzati su misura, mentre gli schienali sono rifiniti in pelle verde e legno. Da notare le alette parasole con la bandiera britannica in rilievo.

Sotto al cofano la Earls Court 51 Edition alloggia un tradizionale motore boxer a sei cilindri aspirato da 4,0 litri a benzina che sprigiona 503 CV a 8500 giri/min e 332 lb-ft di coppia a 6250 giri/min. I clienti possono optare tra un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti o un classico cambio manuale a sei rapporti. Sonderwunsch offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione e permette persino ai clienti di creare specifiche vetture su misura. Auto storiche sono smontate e ricostruite, elaborando creazioni uniche con la visione dei clienti. Questa edizione speciale è proposta a circa 291.000 euro, ben 23.000 euro in più rispetto alla Porsche 911 S/T.