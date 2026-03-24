La Porsche stravolge il mercato: brevettato il cambio automatico e manuale simultaneo

La Casa di Stoccarda si muove in una direzione inedita con il lancio di un cambio automatico e un manuale ad H, unendo due filosofie di pensiero in un unico concetto. Una Porsche rappresenta un sogno per molti appassionati, ma la trasmissione automatica ha fatto storcere il naso ai puristi. Ora il marchio appartenente al Gruppo Volkswagen ha brevettato il cambio automatico e manuale allo stesso tempo, mettendo in primo piano il piacere di guida.

Gli amanti della guida sportiva potranno continuare a divertirsi senza rinunciare al terzo pedale. Per quanto preciso il cambio automatico non rappresenta l’essenza della conduzione dinamica, in particolar modo nei tratti misti. Le scalate di marcia sono l’essenza stessa della guida e una goduria per i manici autentici. Il trend attuale sembra portare tutti all’omologazione tecnologica, ma non c’è nulla di più soddisfacente della gestione delle cambiate di una vettura termica alla vecchia maniera. Il cambio manuale rappresenta ancora una filosofia di vita nel Vecchio Continente.

Il nuovo brevetto della Porsche

Soltanto il cambio manuale può offrire delle sensazioni uniche e per risolvere la disputa tra godimento e comfort, la Porsche ha depositato un brevetto per una leva del cambio capace di funzionare sia come manuale sia come automatico alla semplice pressione di un pulsante. Nel traffico in città può agire come un automatico convenzionale (con le posizioni Drive, Neutral e Reverse), per poi passare con un semplice tocco all’attivazione in una modalità speciale per sfruttare la leva come quella di un cambio manuale meccanico classico, innestando la marcia desiderata.

Il brevetto include una trasmissione shift-by-wire e dichiara: “Nella modalità di funzionamento automatico, le marce automatiche note (D, N, R, …) possono essere selezionate spostando il selettore avanti e indietro. Nella modalità operativa con modello H, le fasi del cambio, cioè le marce della trasmissione del veicolo, possono essere selezionate direttamente – analogamente a uno schema ad H convenzionale (meccanico) – spostando la leva selettrice avanti e indietro e a sinistra e a destra”.

Cambio automatico e manuale ad H

Il funzionamento avviene tramite sensori che tracciano i movimenti della leva, mentre molle e piccoli motori elettrici tendono a ricreare la sensazione del cambio di marcia. In questo modo il marchio del Cavallino di Stoccarda dovrebbe garantire un’esperienza di tipo manuale a prescindere dalla trasmissione effettivamente presente, sia che si tratti di un convertitore di coppia automatico o di una con doppia frizione.

Per ora si tratta solo di un brevetto, ma in futuro potrebbe diventare la rivoluzione per non scontentare nessuno. Porsche continuerà a garantire la trasmissione manuale su 911 Carrera T e GT3, anche se il PDK è capace di gestire cavallerie superiori. Gli americani non vogliono perdere tempo con il pedale della frizione, ma in Europa l’arte della scalata di marcia non è destinata a perdersi.