La Porsche 911 non si ferma: vendite record nel 2025 in un mercato in calo

La Posche 911 è molto di più che una sportiva, è una vera icona per la casa automobilistica tedesca. Il 2025 per questo modello è stato molto positivo, dato che è stato raggiunto un record di consegne. Questo successo, però, si inserisce in un contesto complesso. Lo scorso anno è stato infatti molto difficile per Porsche alle prese con diversi problemi tra cui un calo delle vendite. Eppure, in mezzo a queste difficoltà, spicca il risultato della 911 che con 51.583 unità consegnate in tutto il mondo (+1%), ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre.

Un risultato molto importante che dimostra quanto questo modello continui ad essere apprezzato per le qualità e riesca a superare le difficoltà di un mercato, quello dei modelli premium, che nel suo complesso è in contrazione. Una crescita possibile grazie ad un costante miglioramento di questa sportiva e all’ampliamento della sua gamma con versioni nuove. Per esempio, a contribuire a questo risultato c’è stato l’arrivo della versione T-Hybrid che ha introdotto l’elettrificazione nella 911 senza snaturarne le caratteristiche chiave che la fanno apprezzare dai clienti. Insomma, sempre di più, questa sportiva si dimostra uno dei principali pilastri di Porsche.

IL 2025 DI PORSCHE

Porsche ha consegnato un totale di 279.449 vetture ai clienti in tutto il mondo nel 2025, contro le 310.718 unità del 2024, pari ad un calo del 10%. Parlando del mix delle vendite, lo scorso anno, il 34,4% delle vetture Porsche consegnate in tutto il mondo era elettrificato (+7,4%), con il 22,2% completamente elettrico e il 12,1% ibrido plug-in. In Europa, per la prima volta, sono state consegnate più auto elettrificate rispetto ai modelli con motore a combustione tradizionale (quota di elettrificazione del 57,9%), con un’auto su tre completamente elettrica. Andando a guardare più da vicino i dati delle vendite a livello delle regioni, con 86.229 consegne, il Nord America rimane uno dei mercati principali per Porsche.

In Europa (esclusa la Germania), Porsche ha consegnato 66.340 vetture, in calo del 13% rispetto all’anno precedente. Nel mercato tedesco, 29.968 clienti hanno ricevuto una nuova Porsche, pari ad un calo del 16%. La flessione in Europa, secondo il costruttore, deriva dallo stop ai modelli 718 e Macan endotermici, dipeso dalle normative europee. 54.974 vetture consegnate nei mercati esteri ed emergenti (-1). Importante calo in Cina dove sono state registrate 41.938 consegne (-26%). Le principali cause del calo rimangono le difficili condizioni di mercato, soprattutto nel segmento del lusso, nonché l’intensa concorrenza nel mercato cinese, in particolare per i modelli completamente elettrici.

I MODELLI PIÙ VENDUTI NEL 2025

Quali sono i modelli più venduti da Porsche nel 2025 in tutto il mondo? Al primo posto c’è la Macan con 84.328 esemplari (+2%), di cui oltre la metà, pari a 45.367 unità, 100% elettriche. Nella maggior parte dei mercati extra-UE, la Macan con motore a combustione interna continua a essere offerta, con 38.961 unità consegnate. Andando avanti, sono state consegnate circa 27.701 Panamera (-6%). Della 911 con 51.583 unità abbiamo già detto all’inizio. La 718 Boxster e la 718 Cayman hanno totalizzato 18.612 consegne, in calo del 21% rispetto all’anno precedente a causa del graduale ritiro della gamma. La produzione è terminata nell’ottobre 2025.

La Porsche Taycan ha fatto registrare 16.339 consegne (-22%), principalmente a causa del rallentamento nell’adozione delle auto elettriche. Nel 2025 sono state consegnate ai clienti 80.886 Cayenne, con un calo del 21%.