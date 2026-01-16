Dopo MG, SAIC punta sul marchio Maxus in Italia

MG sta continuando a crescere rapidamente in Italia. Il 2025 è stato un anno record, con oltre 50 mila auto vendute. Per il marchio del Gruppo SAIC, il mercato italiano è diventato quindi molto importante. Per questo, visto i successi commerciali, SAIC ha deciso di fare un ulteriore passo avanti, rilanciando il marchio Maxus nel settore dei veicoli commerciali. Il gruppo cinese, quindi, inizierà a distribuire direttamente i veicoli di questo marchio.

UNA NUOVA SFIDA

Dunque, niente distribuzione attraverso accordi commerciali con altre aziende come accadeva in precedenza, ma vendita diretta attraverso SAIC Motor Italy che dal 2021 ha saputo portare in alto le vendite di MG sul mercato italiano. Si tratta quindi di una nuova sfida che l’azienda cinese vuole portare avanti nel nostro Paese, forte anche del fatto che il mercato dei veicoli commerciali leggeri è atteso in crescita. Su questo nuovo progetto, Eduardo Gamberini, responsabile Maxus per l’Italia, racconta:

Il 2026 sarà per Maxus un anno di costruzione per il quale non abbiamo grossi obiettivi ma il nostro target è di arrivare al 5% di quota di mercato entro 2028.

Yang Huaijing, presidente di Saic Motor Commercial Vehicle, aggiunge che l’Italia non è considerata solo un mercato di esportazione ma un hub strategico e una vetrina per l’Europa. Insomma, parole che confermano la centralità del mercato italiano per SAIC. L’attuale gamma Maxus prevede diversi modelli e due motorizzazioni (diesel e 100% elettrico). Nel 2027 arriverà anche l’ibrido in abbinamento con un van. Nello specifico, attualmente Maxus propone sul mercato italiano il mid van Maxus Deliver 7 ed il large van Maxus Deliver 9. Entrambi questi modelli si basano su di una motorizzazioni diesel di 2 litri di cilindrata. Stessa motorizzazione per il pick-up Maxus T60 che può contare anche sulla trazione integrale.

Le motorizzazioni elettriche le troviamo sui modelli dedicati al trasporto urbano, quello dell’ultimo miglio, Maxus eDeliver 3, Maxus eDeliver 5, Maxus eDeliver 7 e Maxus eDeliver 9. Per la commercializzazione di questi modelli, SAIC conta di arrivare a disporre di 40 concessionarie entro la fine del 2026.