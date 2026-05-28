NIO ES9, debutta in Cina il maxi SUV elettrico da 5,3 metri

Il mercato delle auto elettriche in Cina ha un nuovo punto di riferimento e porta la firma di NIO. Ha fatto infatti il suo debutto la ES9, un SUV executive a tre file che, con i suoi 5.365 mm di lunghezza e un passo di 3.250 mm, si prende lo scettro di EV più imponente mai costruito nel Paese asiatico. I dati tecnici parlano di una spinta generata da 520 kW (pari a 697 CV) e di una percorrenza teorica di 620 km in base al ciclo di omologazione CLTC.

La vera notizia, però, è la strategia di attacco del brand cinese sui prezzi. L’azienda ha spiazzato tutti tagliando i listini rispetto alle stime dei preordini di aprile. Per la versione d’ingresso, la Executive Premium Edition, il prezzo si ferma a 498.000 RMB (circa 59.400 euro), ma si può scendere fino a 390.000 RMB (circa 46.400 euroNio ) sfruttando la formula di noleggio della batteria BaaS. Le consegne? Praticamente immediate, con i primi modelli in uscita già dal 28 maggio.

Ricarica in tre minuti

Dal punto di vista ingegneristico, la ES9 porta al debutto l’architettura ad alta tensione a 900V di nuova generazione di NIO. Questa piattaforma permette una ricarica ultra-rapida a 5C, ma soprattutto supporta la tecnologia di sostituzione rapida della batteria, il “battery swap“, marchio di fabbrica dell’azienda, che richiede appena 3 minuti. Per sostenere questa infrastruttura, NIO ha pianificato l’installazione di oltre 1.000 nuove stazioni di scambio entro l’anno, con il dispiegamento su larga scala delle stazioni di quinta generazione previsto nel terzo trimestre del 2026.

In termini di prestazioni, la spinta è assicurata da un sistema a doppio motore con trazione integrale da 520 kW e 700 Nm di coppia, che catapulta il massiccio SUV da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi. Ad alimentarli c’è un pacco batteria da 102 kWh fornito da CATL per un’autonomia stimata di 620 km CLTC (circa 385 miglia), sebbene i dati nell’uso reale saranno verosimilmente inferiori.

Il costruttore dichiara la presenza di oltre 40 tecnologie inedite per l’industria automobilistica. Tra i fiori all’occhiello spiccano il chip per la guida intelligente NX9031 con processo produttivo a 5 nm, le sospensioni idrauliche completamente attive integrate a 48V e un sistema steer-by-wire con asse posteriore sterzante che riduce il raggio di sterzata a soli 5,4 metri. Anche l’intrattenimento è da primato, grazie all’impianto audio LYRA da ben 47 altoparlanti e 3.020 watt di potenza.

Il comparto di assistenza alla guida si affida a 31 unità di rilevamento e al sistema Navigate on Pilot Plus (NOP+), supportato dall’intelligenza artificiale di WorldModel. Quest’ultimo è ora in grado di gestire in autonomia le corsie reversibili e i flussi di traffico dinamici, quelli che cambiano senso di marcia per decongestionare le ore di punta.

Lo spazio pensato per i manager con autista

Le dimensioni della ES9 ridefiniscono i confini della categoria in Cina. Lunga più di 5,3 metri, è solo 33 centimetri più corta di una mastodontica Cadillac Escalade IQ, ma vanta un passo più lungo di ben 179 mm rispetto all’icona americana. Questo si traduce in un abitacolo eccezionale: NIO dichiara una lunghezza utile della cabina di 2.805 mm, con oltre un metro di spazio per la testa in tutte e tre le file e più di 1,5 metri di spazio per le gambe nella seconda fila.

Ed è proprio la seconda fila il vero cuore pulsante del veicolo, concepita espressamente per i manager cinesi che viaggiano con l’autista. Qui trovano spazio sedili executive “zero-gravity" con un sistema di massaggio a 42 punti e finestrini intelligenti a cristalli liquidi con oscuramento automatico (una prima mondiale assoluta), capaci di passare dalla totale trasparenza all’opacità in appena 17 millisecondi. La console centrale ospita due schermi da 16 pollici, un sistema per videoconferenze e persino un vassoio magnetico per il tè.

Notevole anche la capacità di carico, che conta su un bagagliaio posteriore da 816 litri a cui si aggiungono i 216 litri del vano anteriore (frunk).

Il “muro” del Battery Swap

Difficile trovare una rivale diretta per la ES9. In Cina i confronti più immediati sono con la BMW iX e la Li Auto L9, ma nessuna delle due ha una stazza paragonabile. Spostando l’orizzonte sui mercati globali, i veri punti di riferimento diventano la Mercedes EQS SUV (con un listino USA che attacca intorno agli 85.000 dollari) e la mastodontica Cadillac Escalade IQ da oltre 130.000 dollari.

In tutto questo, l’asso nella manica di NIO si chiama battery swap. Parliamo di un’infrastruttura proprietaria che ha da poco superato i 100 milioni di scambi totali, con picchi di quasi 176.000 sostituzioni in sole ventiquattr’ore. Pensateci. Per un SUV di queste dimensioni, poter ripartire con il pacco batteria carico al 100% in tre minuti netti, bypassando le lunghe attese alla colonnina, è un vantaggio concreto. Il vero punto di domanda, semmai, riguarda l’efficacia di questo modello fuori dalla Cina, dove l’espansione della rete di scambio genera ancora parecchio scetticismo.

Un lancio cruciale per i conti di NIO

Questo debutto arriva in un momento cruciale, quasi drammatico, per i destini dell’azienda. Dopo aver registrato una crescita straordinaria delle consegne del 98% su base annua nel primo trimestre del 2026, NIO ha subito una brusca frenata ad aprile, con una crescita che si è attestata al 22,8%. Il CEO William Li ha indicato chiaramente nella ES9 e nella ONVO L80 i due modelli chiave su cui poggiano le speranze di rilancio per la seconda metà dell’anno.

A testimoniare l’importanza dell’evento, sul palco del lancio è salito anche la leggenda del basket Yao Ming nel ruolo di “Chief Experience Officer". Una scelta d’immagine tutt’altro che casuale, volta a posizionare immediatamente la vettura come il nuovo status symbol imprescindibile per l’élite finanziaria e imprenditoriale del Paese.