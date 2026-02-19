NIO centra un nuovo record di battery swap in Cina: in un giorno scambiate oltre 158 mila batterie

In Cina piace il battery swap, quella tecnologia che permette alle auto elettriche di poter sostituire in una manciata di minuti la batteria scarica con una carica attraverso delle stazioni completamente automatizzate. Tra tutte le case automobilistiche cinesi, quella che ha puntato di più sul battery swap è NIO che ha investito moltissimo nel creare una rete capillare di stazioni per lo scambio delle batterie. E proprio NIO il 18 febbraio ha stabilito un vero e proprio record. Infatti, l’azienda ha comunicato che le sue 3.750 stazioni in Cina hanno effettuato 158.290 sostituzioni di batterie in sole 24 ore. Il precedente record era stato ottenuto appena due giorni prima con 146.549 sostituzioni di batterie. Questi record probabilmente dipendono dal fatto che in questi giorni in Cina ci sono le vacanze per il capodanno cinese.

IN CINA PIACE IL BATTERY SWAP

Il 6 febbraio, NIO ha poi festeggiato un altro traguardo e cioè quello del 100milionesimo battery swap da quando il servizio dello scambio delle batterie è entrato in funzione nel 2018. Tornando al nuovo record di battery swap, la casa automobilistica cinese ha comunicato che la sua rete di stazioni (Power Swap Station) ha effettuato circa 6.595 sostituzioni all’ora, 110 al minuto. Le stazioni che hanno effettuato più sostituzioni si trovano lungo le autostrada e non stupisce dato che durante il periodo di vacanze molte persone si mettono in viaggio. Ad esempio, la stazione per il battery swap dell’autostrada vicino a Fuzhou, nel Fujian, ha eseguito 166 sostituzioni in 24 ore. La stampa cinese fa sapere che questo nuovo record potrebbe anche essere ulteriormente battuto dato che il picco di traffico per queste festività si dovrebbe registrare il 22 febbraio.

LA RETE CONTINUA A CRESCERE

In Cina si continua ad investire nel battery swap e NIO prosegue con il lavoro di installazione delle sue stazioni per lo scambio delle batterie. Vale la pena di ricordare che in precedenza, NIO ha firmato accordi di cooperazione strategica con CATL, Changan, Geely, Chery GAC, FAW, JAC e altre aziende. Tutte queste case automobilistiche intendono lanciare veicoli elettrici a batteria compatibili con le stazioni di scambio di NIO che quindi potrà rendere sempre più profittevole questa attività.