FIAT Giga Panda 2026, il nuovo SUV sta arrivando: sarà ibrido ed elettrico

Non solo Fastback perché nel 2026 di FIAT c’è un’altra grande novità in arrivo. Parliamo della nuova FIAT Giga Panda, nome ovviamente ancora provvisorio, un SUV di circa 4,5 metri di lunghezza che sarà offerto con un’ampia gamma di motorizzazioni che includerà anche l’elettrico. Questo modello strettamente correlato con la nuova Fastback, poggerà sulla piattaforma Smart Car come Grande Panda o la Citroen C3 Aircross. Si tratterà di un modello globale e quindi non sarà messo in vendita solamente in Europa.

ESTERNI ED INTERNI

Questo modello in passato era stato anticipato da un concept digitale e successivamente la casa automobilistica, nell’estate del 2024, aveva deciso di “mostrare" alcuni primi prototipi della Giga Panda e della Fastback sebbene le immagini apparissero pixellate per non far vedere troppo. I legami con la famiglia della Grande Panda saranno comunque evidenti e grazie alle foto spia della Fastback possiamo capire che anche la Giga Panda si caratterizzerà per un frontale dotato di sottili elementi a LED che richiamano i pixel. Firma luminosa che probabilmente sarà ripresa anche al posteriore.

Come saranno gli interni? Inizialmente si pensava che la FIAT Giga Panda potesse presentare un abitacolo simile a quello della Grande Panda. In realtà pare che non sarà così. Infatti, le foto spia della Fastback, sostanzialmente la versione SUV Coupé della Giga Panda, hanno mostrato un abitacolo differente, con un pannello per la strumentazione digitale dietro al volante e soprattutto un ampio schermo centrale touch per il sistema infotainment. Insomma, un abitacolo specifico per questi modelli.

MOTORI

Meccanicamente parlando, la FIAT Giga Panda sarà strettamente correlata con altri modelli del Gruppo Stellantis come la Citroen C3 Aircross. La piattaforma Smart Car permette di offrire motorizzazioni ibride (Mild Hybrid) e 100% elettriche. Sul fronte dell’ibrido, ci sarà il solito Puretech di 1,2 litri di cilindrata abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti al cui interno troveremo un’unità elettrica. Per la Giga Panda dovrebbe arrivare la versione con potenza di sistema pari a 145 CV. Non mancherà l’elettrico con l’unità da 113 CV. Viste le dimensioni del SUV è probabile che FIAT opti per offrire la batteria da 54 kWh ma non è detto che non sia proposta anche la batteria da 44 kWh per una versione elettrica entry level. Ci sarà anche un modello a benzina non elettrificato? Possibile, magari per alcuni mercati.

Ne spremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi man mano che si avvicina il momento del debutto che sarebbe atteso per la seconda parte dell’anno. Intanto si continuano a vedere su strada diversi muletti della nuova FIAT Fastback.

