Stellantis, al via la rivoluzione digitale delle fabbriche con IA e digital twin

Stellantis ha svelato l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture e NVIDIA per integrare funzionalità di digital twin potenziate dall’intelligenza artificiale all’interno della propria rete produttiva mondiale. Questa iniziativa segna un punto di svolta nel percorso del Gruppo verso una trasformazione industriale che mette al centro i dati e la simulazione avanzata per gestire la complessità dei moderni processi manifatturieri.

Una visione guidata dai dati

L’accordo nasce dalla volontà di costruire le fondamenta per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis, ripensando radicalmente il modo in cui i sistemi produttivi vengono progettati e gestiti. Attraverso l’uso dei digital twin, l’azienda mira a creare ambienti virtuali di nuova generazione alimentati da dati in tempo reale, capaci di lavorare in simbiosi con i team umani per anticipare criticità e accelerare i processi decisionali.

Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis, ha sottolineato come questa tecnologia permetta di migliorare continuamente le operazioni, rendendole più intelligenti e scalabili su scala globale. L’obiettivo dichiarato da Tracey Countryman di Accenture è trasformare l’IA in un motore di valore concreto per il business, portando il settore verso un’era di operazioni ad alte prestazioni attraverso il calcolo accelerato e la simulazione.

Digital twin e ottimizzazione a circuito chiuso

Il centro tecnologico del progetto risiede nell’utilizzo di repliche virtuali ad alta fedeltà degli stabilimenti fisici. Questi modelli digitali consentono di ottimizzare le operazioni in tempo reale e di validare soluzioni tecniche e logistiche prima ancora che vengano implementate fisicamente, riducendo drasticamente i rischi e i tempi di industrializzazione. Il monitoraggio predittivo garantito dall’IA interviene direttamente sulla qualità, intercettando potenziali difetti lungo l’intera catena produttiva.

Un elemento distintivo di questa collaborazione è la ricerca di un’ottimizzazione definita “closed-loop”, ovvero a circuito chiuso. In questo schema, il sistema manifatturiero virtuale e quello fisico si scambiano informazioni costantemente, migliorandosi a vicenda in modo autonomo. Tale approccio è supportato da modelli di apprendimento informati dalla fisica e da un’orchestrazione agentica che punta all’ottimizzazione dinamica della produttività.

Una sinergia di competenze

La partnership mette a fattor comune il know-how industriale e l’esperienza automotive di Stellantis con la leadership di Accenture nella trasformazione digitale e nella physical AI. NVIDIA fornisce l’infrastruttura tecnologica necessaria, mettendo a disposizione la potenza dell’high performance computing e le librerie della piattaforma Omniverse per la simulazione avanzata.

L’integrazione di queste tecnologie promuove un modello operativo più predittivo, progettato per far circolare la conoscenza in modo fluido tra tutti gli stabilimenti del Gruppo. Questo sistema supporta la visione di Stellantis di una produzione basata sul software, garantendo cicli di innovazione più rapidi e una flessibilità operativa fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo sostenibile nel lungo periodo.

Prospettive di implementazione globale

Il percorso operativo prevede l’avvio delle prime implementazioni in una selezione di stabilimenti, con l’obiettivo di testare la scalabilità del modello sull’intera rete industriale. I primi progetti pilota sono previsti per il 2026 nel Nord America, fase che servirà a valutare l’impatto reale sulla creazione di valore. Stellantis, Accenture e NVIDIA continueranno a far evolvere l’iniziativa come parte di una strategia di lungo termine volta a modernizzare le operazioni industriali, puntando a miglioramenti significativi in termini di efficienza e qualità su scala mondiale.