LEPAS presenta la piattaforma LEX: gestione termica estrema

Il Gruppo Chery ha recentemente presentato LEPAS, il suo marchio dedicato ai veicoli a nuova energia (NEV), e adesso mostra la sua punta di diamante tecnologica: la piattaforma LEX. Questa architettura intelligente rappresenta l’elemento chiave della strategia di espansione globale del brand, puntando a coniugare l’efficienza energetica con un’esperienza di guida raffinata.

Una piattaforma per una mobilità multi-energia

La piattaforma LEX è un’infrastruttura ingegneristica complessa sviluppata grazie al lavoro di oltre 1.200 ingegneri e otto centri di ricerca e sviluppo distribuiti globalmente. La sua caratteristica principale risiede nella versatilità, essendo in grado di ospitare diverse soluzioni di motorizzazione, tra cui veicoli totalmente elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV).

L’obiettivo dei progettisti è stato quello di offrire una dinamica di guida più naturale e silenziosa, caratterizzata da accelerazioni lineari e risposte del veicolo rapide e coerenti. Per massimizzare l’efficienza, la piattaforma integra una trasmissione ibrida dedicata (DHT) progettata per bilanciare prestazioni elevate e consumi ridotti, mentre i sistemi avanzati di gestione energetica e le architetture elettroniche evolute supportano le tecnologie più moderne di assistenza alla guida.

Prestazioni e affidabilità termica

Attorno alla piattaforma LEX nascerà una nuova generazione di prodotti, identificati dai modelli L4, L6 e L8. Proprio il modello al vertice della gamma, proprio la L8, mette in luce le potenzialità dell’architettura raggiungendo un’autonomia complessiva superiore ai 1.000 km.

Oltre alla percorrenza, un punto di forza fondamentale della piattaforma è la sua resistenza in condizioni climatiche estreme. Il sistema di gestione termica della batteria è infatti progettato per operare in un intervallo di temperatura compreso tra -40°C e 55°C. Questa capacità garantisce elevati standard di sicurezza e affidabilità sia nei climi gelidi che in quelli torridi, rendendo i veicoli LEPAS adatti a mercati internazionali molto diversi tra loro, dall’Europa all’Africa.

L’abitacolo intelligente

L’innovazione della piattaforma LEX si estende all’interno del veicolo, trasformando l’abitacolo in uno spazio digitale altamente immersivo. Sfruttando chip automotive di ultima generazione e display ad alta definizione, il sistema offre un’interazione vocale fluida e intuitiva. L’esperienza sensoriale è arricchita da dotazioni di prestigio, come l’impianto audio Sony e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, che contribuisce a rendere l’ambiente di viaggio estremamente silenzioso.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al benessere fisico degli occupanti. L’abitacolo integra sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria e tecnologie di purificazione con ioni d’acqua, assicurando un ambiente salubre. In questo modo, la tecnologia cessa di essere un elemento puramente funzionale per diventare parte integrante di un’esperienza di mobilità più elegante e sostenibile.

Visione globale e presenza in Italia

LEPAS nasce con una chiara vocazione internazionale, supportata da una rete che conta già oltre 500 partner e distributori in quasi 20 Paesi. In Italia, il brand è distribuito da OMODA & JAECOO AUTOMOTIVE ITALY SRL. La strategia di crescita del marchio si fonda su quattro pilastri fondamentali: capacità industriale, tecnologia, ecosistema e sostenibilità, con l’obiettivo di trasformare la mobilità elettrica in un’esperienza vicina alle reali esigenze di raffinatezza e qualità dei clienti moderni. La nuova piattaforma si inserisce proprio in questo contesto così dinamico e votato al progresso tecnologico.