Offerta Omoda 5, da 99 euro al mese con finanziamento: cosa c'è da sapere

Il marchio Omoda & Jaecoo sta crescendo rapidamente in Italia, merito di una gamma sempre più ampia e che sta ottenendo un buon riscontro da parte della clientela. Per tutto il mese di febbraio, Omoda 5 (qui a nostra prova) è in offerta. In caso di permuta o rottamazione e con finanziamento, sarà possibile mettere il SUV nel garage di casa con rate a partire da 99 euro al mese. Entriamo nei dettagli e vediamo le condizioni della promozione.

OMODA 5: LA CARATTERISTICHE

Omoda 5 misura 4.447 mm lunghezza x 1.824 mm larghezza x 1.588 mm altezza, con un passo di 2.610 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 360 litri. Il modello oggetto dell’offerta è quello dotato del motore a benzina, un 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 147 CV (108 kW) e 275 Nm di coppia. La trazione è anteriore, mente il cambio è un automatico a 7 rapporti. I prezzi partono dai 26.900 euro dell’allestimento Pure.

L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI

In caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato, la casa automobilistica offre uno sconto che porta il prezzo di partenza di Omoda 5 a 22.900 euro. Con un anticipo di 7.909 euro, il SUV si potrà portare a casa con rate da 99 euro al mese.

Prezzo promozionale: 22.900 euro

Anticipo: 7.909 euro

35 rate mensili di 99 euro

Maxi Rata: 14.991 euro

TAN fisso 6,95% – TAEG 8,47%

Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.