Offerta Omoda 5, da 99 euro al mese con finanziamento: cosa c'è da sapere
In caso di permuta o rottamazione e con finanziamento, il SUV si porta a casa con rate da 99 euro a fronte di un anticipo di 7.909 euro
Il marchio Omoda & Jaecoo sta crescendo rapidamente in Italia, merito di una gamma sempre più ampia e che sta ottenendo un buon riscontro da parte della clientela. Per tutto il mese di febbraio, Omoda 5 (qui a nostra prova) è in offerta. In caso di permuta o rottamazione e con finanziamento, sarà possibile mettere il SUV nel garage di casa con rate a partire da 99 euro al mese. Entriamo nei dettagli e vediamo le condizioni della promozione.
OMODA 5: LA CARATTERISTICHE
Omoda 5 misura 4.447 mm lunghezza x 1.824 mm larghezza x 1.588 mm altezza, con un passo di 2.610 mm. Il bagagliaio offre una capacità di 360 litri. Il modello oggetto dell’offerta è quello dotato del motore a benzina, un 4 cilindri di 1,6 litri di cilindrata in grado di arrivare ad erogare 147 CV (108 kW) e 275 Nm di coppia. La trazione è anteriore, mente il cambio è un automatico a 7 rapporti. I prezzi partono dai 26.900 euro dell’allestimento Pure.
L’OFFERTA: SCONTO, FINANZIAMENTO, RATE E INTERESSI
In caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato, la casa automobilistica offre uno sconto che porta il prezzo di partenza di Omoda 5 a 22.900 euro. Con un anticipo di 7.909 euro, il SUV si potrà portare a casa con rate da 99 euro al mese.
- Prezzo promozionale: 22.900 euro
- Anticipo: 7.909 euro
- 35 rate mensili di 99 euro
- Maxi Rata: 14.991 euro
- TAN fisso 6,95% – TAEG 8,47%
Di seguito le complete condizioni economiche dell’offerta come riportato sul sito della casa automobilistica.
Omoda 5 Pure – Prezzo Promo 22.900 euro, in caso di permuta o rottamazione di un veicolo usato ed esclusivamente per dealer aderenti all’iniziativa. Anticipo 7.909 euro, durata 36 mesi, 35 rate mensili di 99 euro (escluse spese incasso di 4,50 euro/rata). Maxi Rata 14.991 euro. Importo Totale del Credito 15.332 euro, (spese istruttoria 325 euro, bollo 16 euro). Spese invio rendiconto periodico digitale: 2 euro/anno. Interessi totali 3.154 euro. Importo Totale Dovuto (escluso anticipo) 18.990 euro. TAN fisso 6,95% – TAEG 8,47%.