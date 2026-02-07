Geely EX2 sta arrivando, l'elettrica più venduta in Cina si prepara alla sfida dell'Europa

Geely EX2 arriverà in Europa nel corso del 2026 e andrà in diretta concorrenza di modelli del calibro della BYD Dolphin Surf. Si tratta dell’auto elettrica più venduta in Cina dove è nota con il nome di Geely Galaxy Xingyuan, modello che quindi vedremo presto arrivare sulle strade del Vecchio Continente. Entrerà nel combattuto segmento B di mercato e si dice che dovrebbe essere offerta con un prezzo di partenza inferiore ai 25.000 euro. Ovviamente su questo aspetto ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi con l’avvicinarsi del suo debutto sul mercato del Vecchio Continente.

GEELY EX2: CARATTERISTICHE

Questa compatta elettrica diventerà un tassello molto importante del piano di crescita di Geely in Europa. In Cina, lo scorso anno, ne sono state vendute ben 465.775 unità grazie ad un prezzo davvero molto concorrenziale dato che parte da 68.800 yuan (circa 8.400 euro). In Europa si chiamerà appunto Geely EX2 e avrà una lunghezza di poco più di 4,1 metri, con una capacità del bagagliaio di 375 litri. Davanti è presente pure un piccolo frunk da 70 litri buono per contenere i cavi per la ricarica. In Cina, questo modello è proposto con diverse powertrain ma difficilmente in Europa arriverà la versione base che propone un motore da 58 kW alimentato da una batteria con una capacità di 30,1 kWh per un’autonomia CLTC di circa 312 km. Viste le caratteristiche del mercato del Vecchio Continente, è probabile che la nuova Geely EX2 sia proposta solo con il motore da 85 kW e batteria da 40,1 kWh. Questa versione vanta un’autonomia di 401 km in Cina e dovrebbe offrire più o meno tra 300 e 350 km di percorrenza nel ciclo WLTP.

Non possiamo nemmeno escludere che per l’Europa Geely decida di proporre batterie ancora più grandi per garantire maggiore autonomia e rispondere, così, alle diverse esigenze della clientela europea. All’interno dell’abitacolo troveremo un ambiente minimalista, con i pulsanti fisici ridotti al minimo. Ci sarà la strumentazione digitale e soprattutto un ampio schermo centrale per l’infotainment da cui gestire la maggior parte delle funzioni della vettura.

Insomma, sul mercato europeo sta arrivando una nuova segmento B elettrica che potrebbe avere le carte in regola per piacere. Il mercato delle piccole elettriche sta diventando sempre più interessante e già nel corso del 2026 debutteranno diversi nuovi modelli come la Volkswagen ID. Polo.