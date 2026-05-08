Togg e CATL: in arrivo l'auto da 1.000 km di autonomia con telaio intelligente

Togg, il primo marchio automobilistico nazionale turco, e CATL (attraverso la sua filiale CAIT) hanno ufficializzato una partnership strategica per la produzione di massa del rivoluzionario telaio “skateboard” Bedrock.

L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di tre nuovi modelli basati sulla piattaforma di segmento B di Togg. Ma sebbene la strada sia tracciata, servirà un po’ di pazienza per vedere i primi frutti su strada. Il debutto della produzione di massa è infatti fissato per il 2027. Questo evento rappresenta però una pietra miliare storica. E’ la prima volta che un telaio intelligente integrato di origine cinese approda ufficialmente nel mercato estero dei veicoli passeggeri.

Alla cerimonia, svoltasi sotto gli occhi dei massimi vertici delle due aziende (tra cui i CEO Gürcan Karakaş e Robin Zeng), è emersa chiaramente la divisione dei compiti. Togg metterà la “testa” e il “cuore”, occupandosi del design, dell’architettura digitale e dell’esperienza utente; CATL fornirà le “ossa”, ovvero la base hardware che permetterà a Togg di correre verso l’innovazione senza doversi preoccupare della complessa ingegneria strutturale di base.

La magia del telaio CIIC

Il cuore tecnologico di questa intesa è il sistema CIIC (CATL Integrated Intelligent Chassis). Immaginate una piattaforma che racchiude già tutto ciò che serve. Quindi, batteria, trasmissione, sospensioni e freni, il tutto fuso insieme grazie alla tecnologia Cell-to-Chassis (CTC).

Perché è una rivoluzione? Perché permette di separare lo sviluppo della carrozzeria superiore da quella inferiore. In termini giornalistici: le auto arrivano sul mercato molto più velocemente. Ma non è solo una questione di tempi. I test condotti in Cina hanno rivelato numeri che mettono i brividi alla concorrenza:

1.000 km di autonomia (ciclo CLTC);

(ciclo CLTC); Consumi incredibilmente bassi ( 10,5 kWh per 100 km );

); Ricariche lampo: 300 km recuperati in soli 5 minuti ;

; Un’efficienza del pacco batteria che tocca il 75%.

Luci e ombre: tra fallimenti passati e un dominio di mercato assoluto

Nonostante l’entusiasmo, il cammino dei telai skateboard non è stato privo di ostacoli. CAIT lavora a questa tecnologia da anni, ma il passato recente ha lasciato qualche cicatrice. Il primo veicolo a utilizzare il sistema CIIC, la Neta S Wagon, ha visto la luce nel 2024, ma l’avventura è finita bruscamente con il fallimento di Neta nel 2025.

Tuttavia, CATL non sembra intenzionata a rallentare, diversificando la sua offerta con due filiali: CAIT per le auto civili e Synland per i mezzi commerciali. Proprio quest’ultima ha recentemente brillato al Salone dell’Auto di Pechino 2026, dove Pony.ai ha presentato un autocarro leggero a guida autonoma basato sulla piattaforma “Kun Speed".

Chi è Togg: il sogno elettrico della Turchia

Per capire l’importanza di questo accordo, bisogna guardare a cosa rappresenta Togg per la Turchia. Nata nel 2018 dalla visione di cinque giganti industriali e un’azienda di telecomunicazioni, Togg è il simbolo dell’indipendenza tecnologica del Paese. Dopo il successo del SUV T10X lanciato nel 2023, la sfida ora si sposta sul segmento B, con l’ambizione di diventare un player globale grazie al “supporto invisibile” ma potentissimo di CATL.