Alfa Romeo Giulia e Stelvio: con il Pack Performance hanno una nuova anima

Alfa Romeo continua a perfezionare la formula che ha reso Giulia e Stelvio due punti di riferimento nel panorama automobilistico mondiale. Ad arricchire e impreziosire le due icone del Biscione c’è il il Pack Performance che da oggi debutta ufficialmente in Italia. Una vera e propria evoluzione dell’ecosistema di bordo, capace di toccare le corde del design, della dinamica e dell’acustica.

Un abitacolo cucito addosso

Entrare in una Giulia o in uno Stelvio equipaggiati con il Pack Performance significa immergersi in un ambiente che “trasuda sportività". L’occhio cade subito sui sedili in pelle nera con cuciture rosse a contrasto, un richiamo cromatico che prosegue sulla plancia, sui pannelli porta e sul bracciolo.

A dare un tocco di modernità materica intervengono gli inserti in carbonio, che sottolineano la leggerezza costruttiva tipica del marchio. Ogni dettaglio è pensato per far sentire il conducente al centro di un’esperienza artigianale, dove la cura per il particolare sposa l’indole racing del Biscione.

Il concerto perfetto: l’impianto Harman Kardon

La sportività di Alfa Romeo non si ascolta solo attraverso il sound del motore, ma anche grazie a una tecnologia audio di altissimo livello. Il Pack Performance integra infatti un sistema premium firmato Harman Kardon, progettato per trasformare l’abitacolo in una sala da concerto.

Il cuore del sistema è un potente amplificatore Class-D a 12 canali da 900 watt, che gestisce con precisione chirurgica ben 14 altoparlanti:

1 Subwoofer per bassi profondi (da 224mm su Stelvio e 180x270mm su Giulia).

per bassi profondi (da 224mm su Stelvio e 180x270mm su Giulia). 4 Woofer da 160 mm per la corposità del suono.

da 160 mm per la corposità del suono. 5 Midrange da 80 mm per una resa vocale cristallina.

da 80 mm per una resa vocale cristallina. 4 Tweeter da 25 mm per le alte frequenze.

Grazie alla tecnologia Logic 7 Surround, il suono viene distribuito in modo tridimensionale, garantendo un ascolto uniforme e immersivo a tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro posizione.

Le sospensioni Synaptic Dynamic Control

La vera magia del Pack Performance avviene però sotto la pelle delle due amatissime del Biscione. Il sistema Synaptic Dynamic Control introduce sospensioni a controllo elettronico capaci di “leggere" la strada in tempo reale. Attraverso valvole elettroidrauliche specifiche, il sistema modula il flusso d’olio negli ammortizzatori, variando la forza di smorzamento in base allo stile di guida e alle asperità del terreno.

Il sistema è perfettamente integrato con il selettore Alfa DNA:

In modalità Dynamic: la taratura si irrigidisce per offrire la massima precisione in curva (con la possibilità di ammorbidirla tramite un tasto dedicato se il fondo è irregolare).

la taratura si irrigidisce per offrire la massima precisione in curva (con la possibilità di ammorbidirla tramite un tasto dedicato se il fondo è irregolare). In Natural e Advanced Efficiency: il setup privilegia il comfort e la fluidità, filtrando le vibrazioni nei trasferimenti quotidiani.

Chassis Domain Control: il “cervello” della vettura

A coordinare questa complessa orchestra tecnologica interviene lo Chassis Domain Control (CDC). Questa centralina funge da supervisore, elaborando istante per istante i dati dei sensori di accelerazione e rotazione. Il CDC armonizza l’azione del controllo di stabilità, delle sospensioni adattive, dell’impianto frenante e del differenziale autobloccante.