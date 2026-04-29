Volkswagen ID. Polo: autonomia fino a 450 km e prezzo da 25.000 euro

La Volkswagen ha ufficialmente aperto un nuovo capitolo della sua storia con il debutto della inedita ID. Polo, la declinazione elettrica di uno dei suoi modelli compatti di maggior successo. Dopo oltre 20 milioni di unità vendute attraverso sei generazioni dal 1975, la Polo entra a far parte della gamma elettrica ID, coniugando un design iconico con tecnologie all’avanguardia e prezzi molto competitivi nel panorama a zero emissioni. Per la Germania il prezzo d’attacco è di 24.995 euro, mentre per l’Italia le indiscrezioni parlano di un prezzo entry level tra i 25.000 e i 26.000 euro.

Linguaggio di design Pure Positive

La ID. Polo è il primo modello di serie ad incarnare pienamente il nuovo linguaggio stilistico “Pure Positive", introdotto dal Chief Designer Andreas Mindt. La vettura si distingue per le proporzioni equilibrate e per la presenza di elementi iconici come il montante C ripreso dalla prima Golf. L’inedito frontale richiama quello già visto sulla nuova ID.3 Neo, con una striscia led che collega i gruppi ottici, anch’essi a led. Il posteriore è definito da una fascia coast-to-coast dalle linee semplici, ma al tempo stesso sofisticate grazie alla firma luminosa a led.

La lunghezza è di 4.05 metri, ma l’adozione della piattaforma MEB+ a trazione anteriore, condivisa con la Cupra Raval e la Skoda Epiq, ha consentito di ottenere una abitabilità interna da categoria superiore. Il passo di 2,60 metri garantisce uno spazio generoso per cinque persone e un volume del bagagliaio di 441 litri, incrementato del 25% rispetto alla versione termica. Abbattendo i sedili posteriori, la capacità di carico raggiunge i 1.240 litri.

Ergonomia e innovazione digitale

L’abitacolo della ID. Polo combina superfici digitali e comandi fisici per ottimizzare l’ergonomia e la facilità di utilizzo. La strumentazione si affida a un Digital Cockpit da 10 pollici, mentre l’infotainment viene gestito da uno schermo centrale da 13 pollici nel formato tablet. Un richiamo al passato è rappresentato dalla funzione “retro display", che consente di visualizzare il quadro strumenti digitale con la grafica della leggendaria Golf di prima generazione.

Grande attenzione alla qualità dei materiali: sono state introdotte delle cuciture decorative eleganti e rivestimenti che aumentano la percezione qualitativa . La dotazione può essere arricchita con una serie di optional finora disponibili sui segmenti superiori, come i sedili anteriori con massaggio.

Motori e autonomia

La gamma della ID. Polo è strutturata su tre motorizzazioni e due tagli di batteria per andare incontro a diverse esigenze di guida. Nel dettaglio i livelli di potenza sono da:

85 kW (116 CV);

(116 CV); 99 kW (135 CV);

(135 CV); 155 kW (211 CV).

Per gli accumulatori, sono disponibili due versioni che utilizzano tecnologie diverse e hanno capacità differenti:

Batteria LFP da 37 kWh netti per le versioni da 85 e 99 kW: offre un’autonomia fino a 329 chilometri (dichiarata WLTP).

per le versioni da 85 e 99 kW: offre un’autonomia fino a (dichiarata WLTP). Batteria NMC da 52 kWh netti per la versione da 155 kW: garantisce un’autonomia fino a 454 chilometri (dichiarata WLTP).

Tutte le versioni supportano di serie la ricarica rapida in corrente continua (DC) e permettono di ricaricare dal 10% all’80% in circa 23-24 minuti. La potenza di ricarica arriva a 90 kW per la batteria da 37 kWh e a 105 kW per quella da 52 kWh. Innovativa per il segmento B è la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che consente di usare la vettura per alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW. Inoltre, la guida one pedal permette di accelerare e frenare utilizzando solo il pedale dell’acceleratore.

Tecnologia al servizio della sicurezza

La ID. Polo rende disponibili tecnologie di sicurezza di solito riservate ai segmenti superiori. Tra le innovazioni spicca il Connected Travel Assist, che comprende per la prima volta in questa categoria il riconoscimento automatico dei semafori: così la vettura è in grado di frenare in autonomia quando scatta il rosso. L’equipaggiamento comprende di serie sistemi come il Lane Assist, il Side Assist e la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti.

Tre allestimenti

La nuova ID. Polo sarà ordinabile con tre livelli di allestimento: Trend, Life e Style. Sul mercato tedesco è già iniziata la fase di prevendita, mentre l’arrivo nelle concessionarie italiane è fissato per ottobre 2026. Al lancio sarà disponibile unicamente la versione più potente da 155 kW, mentre la variante d’accesso arriverà nel corso dell’estate 2027.