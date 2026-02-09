Anteprima nuova Skoda Epiq, ecco il B-SUV elettrico con autonomia fino a 430 km. Tutte le versioni

La nuova Skoda Epiq debutterà nella prima metà dell’anno e andrà ad ampliare ulteriormente la gamma delle elettriche della casa automobilistica. Con un’autonomia fino a 430 km punta a diventare protagonista del segmento dei B-SUV. Il conto alla rovescia per il suo debutto è iniziato e, intanto, Skoda ha voluto raccontare diversi nuovi dettagli della Epiq, oltre a condividere nuove immagini sebbene il B-SUV appaia ancora camuffato. Questo modello, ricordiamo, fa parte della gamma di “piccole" elettriche che il Gruppo Volkswagen inizierà a lanciare sul mercato a partire da quest’anno tra cui fa parte anche la nuova Volkswagen ID. Polo.

ESTERNI ED INTERNI

Nuova Skoda Epiq misura 4.171 mm lunghezza × 1.798 mm larghezza × 1.581 mm latezza, con un passo di 2.601 mm. Potrà contare su di un bagagliaio con una capacità 475 litri (1.344 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori). Il B-SUV sarà il primo modello di casa Skoda a caratterizzarsi per la presenza di tutti gli elementi del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid. Il leggero camuffamento permette, comunque, di apprezzare molti dei dettagli del nuovo B-SUV che abbiamo imparato a conoscere grazie a diverse foto spia. A diposizione ci saranno cerchi da 17 a 19 pollici, tutti con un design ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. Il frontale con la mascherina anteriore Tech-Deck Face è completato da una firma luminosa a T replicata anche nei gruppi ottici posteriori.

Skoda non ha condiviso le immagini dell’abitacolo. Tuttavia, ha raccontato diverse cose e cioè che gli interni presenteranno uno stile minimalista. Dietro al volante ci sarà uno schermo per la strumentazione digitale da 5,3 pollici, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato un display da 13 pollici per le funzioni dell’infotainment. Insomma, una struttura già vista su altri modelli Skoda che si differenzia da quella della nuova Volkswagen ID. Polo. Per i rivestimenti, Skoda ha scelto di utilizzare materiali sostenibili.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Skoda Epiq poggia sulla piattaforma MEB+. La casa automobilistica ha voluto fornire i dettagli tecnici di base di tutte le versioni in cui sarà proposto questo B-SUV. Partiamo dalla Skoda Epiq 35 che potrà contare su di un motore da 85 kW, 267 Nm, e una batteria LFP da 38,5 kWh (capacità totale). Autonomia WLTP di 315 km, 150 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 11 secondi. Ricarica in corrente continua fino a 50 kW, in alternata fino a 11 kW. Passiamo alla Skoda Epiq 40. Avremo un motore da 99 kW e 267 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP da 38,5 kWh (capacità totale). 315 km di autonomia WLTP, 150 km/h di velocità massima e da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi. Ricarica in corrente continua fino a 90 kW, in alternata fino a 11 kW.

Al top di gamma c’è la Skoda Epiq 55. Sotto al cofano troveremo un motore da 155 kW e 290 Nm di coppia. La batteria è nel tipo NMC, con una capacità totale di 55 kWh. Autonomia WLTP di 430 km. In ricarica, fino a 133 kW in corrente continua e fino a 11 kW in corrente alternata. Velocità massima di 160 km/h e da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi. Skoda Epiq pesa, rispettivamente, 1.542 kg, 1.542 kg e 1.544 kg.

Il nuovo B-SUV disporrà di un completo pacchetto di sistemi ADAS che permetteranno di arrivare a disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.