La Suzuki Jimny si trasforma e diventa una mini Toyota Land Cruiser Serie 70

La Suzuki Jimny piace anche per la possibilità di essere personalizzata attraverso alcuni appositi kit che permettono di renderla simile ad alcuni famosi fuoristrada di altre case automobilistiche. Abbiamo visto, ad esempio, cosa offre la giapponese Damd che permette di trasformare il piccolo fuoristrada giapponese in una mini Ford Bronco o una mini Mercedes Classe G. Anche il preparatore giapponese Jimmy Land in collaborazione Garage Ill si è cimentato in questi kit di trasformazione e uno di questi consente di rendere simile la Jimny alla Toyota Land Cruiser Serie 70. Il kit di trasformazione si chiama “70YO.70“, un nome che allude proprio alla Serie 70 della Land Cruiser. A differenza della maggior parte delle conversioni basate sul piccolo fuoristrada giapponese, questa non si limita ad alcune modifiche al frontale in quanto va ben oltre.

UN OMAGGIO ALLA LAND CRUISER DEL PASSATO

Tra le modifiche più evidenti c’è il frontale dove sulla griglia troviamo il logo 70YO.70. Possiamo notare anche la presenza di uno specchietto retrovisore ausiliario sul cofano. Il paraurti è quello della Jimny Sierra, ma la griglia anteriore personalizzata, i fari rotondi a LED e gli indicatori di direzione in stile vintage sono tutti modellati per imitare la Land Cruiser Serie 70. Al posteriore troviamo nuovi fari e opzionalmente, per accentrare il look off-road, è possibile aggiungere alcuni accessori come uno snorkel, nuovi cerchi in lega con pneumatici all-terrain e nuove sospensioni che permetto di alzare l’altezza da terra. C’è addirittura un finto tappo AdBlue, ulteriore richiamo al modello Toyota che disponeva di una motorizzazione diesel. Il kit è disponibile solo per la versione a 3 porte della Suzuki Jimny ma non è detto che in futuro non possa essere reso disponibile per la variante a 5 porte.

Sotto al cofano troviamo il solito 4 cilindri aspirato di 1,5 litri da poco più di 100 CV della Suzuki Jimny originale, abbinato a un cambio manuale a cinque marce oppure a un automatico a quattro rapporti. Ovviamente telaio a longheroni e trazione integrale. Oltre al kit, il preparatore offre diverse Suzuki Jimny già modificate in diverse colorazioni con prezzi da 4.250.000 yen che al cambio sono poco meno di 23 mila euro.