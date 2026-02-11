Suzuki Burgman 400 Comfort, migliorano dotazioni e sicurezza

È iniziata la nuova stagione Suzuki. Una stagione che si apre con un’offerta variegata caratterizzata dalle versioni Plus e Top della GSX S1000GX e al ritorno della piccola sportiva GSX R125. Accanto a queste il marchio giapponese ha presentato il Burgman 400 in configurazione Comfort. Il ritorno del Burgman 400 Comfort nasce dalla volontà di rendere uno scooter già affermato ancora più adatto alla vita quotidiana. Ovviamente senza snaturare quel mix di eleganza e praticità che ha definito il modello per oltre vent’anni. La scelta di Suzuki punta su un allestimento che privilegia la comodità, la protezione e la capacità di carico.

Il nuovo Burgman 400 Comfort

La filosofia rimane quella di sempre. Il Burgman 400 Comfort conserva il suo design snello e affilato, riconoscibile per la firma da coupé a due ruote, e introduce una serie di dettagli pensati per semplificare l’esperienza di guida. Il parabrezza maggiorato migliora la protezione aerodinamica e accompagna un set di paramani utile nei mesi più freddi. Alle spalle del pilota trova spazio un bauletto da 47 litri che integra uno schienalino dedicato al passeggero.

Il nuovo Burgman si affida a un monocilindrico a quattro tempi da 400 cc. Oltre a rispettare lo standard Euro 5+ si distingue per una coppia generosa ai bassi e medi regimi. Il doppio catalizzatore contribuisce a migliorare la purificazione dei gas di scarico e alcuni interventi sui componenti interni (come la testa del cilindro e il pistone) garantiscono una risposta più fluida. Il risultato è una guida scattante in città e una velocità di crociera che affronta con disinvoltura i viaggi più lunghi.

La gestione elettronica segue la stessa logica di ottimizzazione. Il controllo della trazione interviene quando l’asfalto diventa scivoloso. Nelle partenze limita lo slittamento della ruota posteriore così da mantenere la stabilità. Il sistema Easy Start si avvia con una semplice pressione, mentre la tecnologia Dual Spark utilizza due candele per ottenere una combustione più rapida e un’erogazione più piena.

La ciclistica è stata progettata per combinare leggerezza e stabilità. Il telaio in tubi a sezione maggiorata utilizza pareti sottili. Una soluzione che riduce il peso complessivo senza compromettere la rigidità. La forcella anteriore da 41 mm garantisce un’escursione di 110 mm. L’ammortizzatore posteriore lavora su un link progressivo con precarico regolabile su sette posizioni. La ruota anteriore da 15” favorisce la stabilità e i freni adottano un doppio disco da 260 mm all’avantreno e un disco singolo da 210 mm al posteriore. L’ABS, aggiornato con una centralina più leggera, interviene in modo affidabile e aiuta soprattutto nelle frenate improvvise.

Tecnologia e sicurezza

Il quadro strumenti combina due elementi analogici e un display digitale che mostra autonomia residua, consumo medio e istantaneo, livello carburante, ora e temperatura esterna. La spia Eco Drive si attiva quando lo stile di guida diventa più attento ai consumi. Una segnalazione dedicata avverte del rischio ghiaccio quando la temperatura scende sotto i 3°C.

La sella biposto ha un’imbottitura di quasi 80 mm e offre un comfort elevato a pilota e passeggero. Ai lati compaiono maniglie che migliorano la sensazione di sicurezza. Il poggiaschiena del pilota è regolabile e permette di avanzare la seduta di 15 mm oppure30 mm. Le pedane sono rastremate, dunque è più facile appoggiare i piedi a terra anche quando ci si muove tra le auto.

Parliamo di sicurezza. Il Burgman 400 Comfort integra funzioni passive come il sistema immobilizer (che riconosce la chiave) e un freno di stazionamento posto vicino al blocchetto di accensione. Una soluzione utile quando si parcheggia in salita o su superfici irregolari. Il parabrezza mantiene una linea pulita e compatta e offre una visione chiara della strada.

Per averlo è possibile sfruttare il prezzo promozionale di 7.490€ IVA compresa.