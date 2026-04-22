Suzuki lancia “Garanzia 10&LODE”: fino a 10 anni di copertura per premiare la manutenzione
Fino a 10 anni di garanzia per una mobilità sicura e affidabile, capace di preservare il valore nel tempo della propria Suzuki
Suzuki alza l’asticella della fiducia verso i propri clienti con il debutto del programma Garanzia 10&LODE, una nuova iniziativa che estende la copertura sui veicoli fino a un massimo di 10 anni o 250.000 km. Una proposta che punta a rafforzare il rapporto con la rete ufficiale della Casa, valorizzando la manutenzione regolare come elemento di affidabilità e sicurezza.
Come funziona la Garanzia 10&LODE
Il programma prevede la possibilità di ottenere 12 mesi di garanzia gratuita sui principali componenti meccanici, elettrici ed elettronici del veicolo e 15.000 o 20.000 km a seconda dell’intervallo manutentivo previsto per il modello specifico, rinnovabili di anno in anno, fino al raggiungimento del 10° anno o dei 250.000 km di percorrenza complessiva, a seconda dell’evento che si verifica per primo.
Le condizioni necessarie per ottenere l’estensione di garanzia sono:
- eseguire regolarmente la manutenzione programmata secondo il libretto d’uso;
- rivolgersi alla rete ufficiale Suzuki per i tagliandi;
- sottoporre il veicolo a verifiche tecniche che ne certifichino l’idoneità.
Il rinnovo annuale avviene senza costi aggiuntivi, a patto che la manutenzione venga effettuata in modo puntuale e completo.
L’iniziativa è destinata:
- ai nuovi veicoli immatricolati tra aprile e dicembre 2026 e distribuiti da Suzuki Italia;
- ai veicoli con più di tre anni, purché abbiano seguito una manutenzione regolare e superino un controllo tecnico presso la rete autorizzata nel corso del 2026.
Un forte legame con i clienti
Con Garanzia 10&LODE, Suzuki ribadisce una visione chiara: offrire nel tempo veicoli affidabili, sicuri e capaci di mantenere il proprio valore, mettendo davvero il cliente al centro della propria strategia. E la campagna promozionale, costruita attorno al numero “10” – simbolo universale di eccellenza – rafforza questo messaggio grazie anche al claim “Solidi. Sicuri. Suzuki.”
Più che una semplice estensione di garanzia, 10&LODE rappresenta un impegno concreto: accompagnare i clienti Suzuki lungo tutto il ciclo di vita dell’auto, valorizzando la manutenzione e costruendo un rapporto di fiducia che guarda al presente, ma soprattutto al futuro.