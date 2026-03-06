Suzuki Jimny a 7 posti? Il rendering del fuoristrada "formato famiglia"

La Suzuki Jimny è, da sempre, uno di quei modelli che nel mercato europeo hanno assunto quasi lo status di oggetto raro. Piccola, spartana, autentica. Eppure, proprio quando sembrava aver trovato una nuova giovinezza, è stata costretta a lasciare la scena a causa delle normative sulle emissioni. Un’uscita di scena piuttosto brusca, va detto.

Altrove però la storia è diversa. Perché in molti mercati la Jimny continua a vivere tranquillamente la sua seconda vita. Proposta inoltre sia con la classica carrozzeria a tre porte sia con la più recente versione a cinque porte. Quest’ultima, inevitabilmente, ha ampliato il pubblico del piccolo fuoristrada giapponese, offrendo più spazio e una maggiore versatilità nell’uso quotidiano.

E allora viene quasi spontaneo spingersi oltre con l’immaginazione. Cosa succederebbe se Suzuki decidesse di fare un passo in più? Se la Jimny diventasse addirittura una sette posti? L’idea, che fino a poco tempo fa sembrava fantascienza, prende forma in una suggestiva ricostruzione digitale che mostra un modello con una carrozzeria decisamente più lunga del solito.

Una Jimny familiare, ma sempre riconoscibile

In questo scenario ipotetico, la Jimny crescerebbe fino a raggiungere circa 4,3 o 4,4 metri di lunghezza. Una misura che la collocherebbe nello stesso territorio di SUV compatti come Citroën C3 Aircross o Opel Frontera. Quindi modelli che già oggi riescono a ospitare tre file di sedili.

Dal punto di vista stilistico, l’idea sarebbe quella di non snaturare il modello. Il frontale resterebbe quello squadrato e immediatamente riconoscibile, così come il posteriore. Il vero cambiamento sarebbe lungo la fiancata. poiché il passo aumenterebbe sensibilmente e lo sbalzo posteriore diventerebbe più generoso. Palesemente necessario per ricavare lo spazio destinato alla terza fila.

Il risultato? Una Jimny che, pur mantenendo la sua identità da piccolo fuoristrada, inizierebbe a comportarsi più come una vera auto di famiglia. Non più soltanto un mezzo da weekend o da gita in montagna, ma potenzialmente la prima auto del garage. Naturalmente una trasformazione del genere non arriverebbe senza compromessi.

Off-road autentico, ma con qualche compromesso

Allungare così tanto la carrozzeria significherebbe inevitabilmente sacrificare qualcosa sul fronte dell’off-road più duro. Con un passo più lungo e uno sbalzo posteriore più pronunciato, l’angolo di dosso e quello di uscita peggiorerebbero rispetto alle Jimny attuali. Nei passaggi più tecnici o nei twist più impegnativi potrebbe quindi risultare meno agile.

Detto questo, molti clienti probabilmente accetterebbero volentieri questo compromesso. In cambio si otterrebbe una Jimny molto più pratica nella vita quotidiana, capace di accompagnare una famiglia intera senza troppe rinunce.

Resta poi la questione motore. L’attuale 1.5 aspirato da 102 CV, che già oggi privilegia robustezza e semplicità più che le prestazioni, rischierebbe di essere un po’ sottodimensionato su una versione a sette posti. Con più peso e dimensioni maggiori, un incremento di potenza diventerebbe quasi obbligatorio, soprattutto per garantire sorpassi sicuri e una velocità di crociera adeguata.

Sul resto, invece, la ricetta dovrebbe restare fedele alla tradizione Jimny. Trazione integrale inseribile con riduttore, controllo della discesa, doppi ponti rigidi, sterzo a circolazione di sfere e il classico telaio a longheroni e traverse. Una base tecnica semplice ma estremamente robusta, che da sempre rappresenta il cuore del modello.

Certo, non è la configurazione ideale per divorare centinaia di chilometri in autostrada. Ma è proprio questa impostazione, un po’ ruvida e senza troppi filtri, a rendere la Jimny diversa da qualsiasi altro SUV moderno.

E il prezzo? Guardando ai listini passati si può fare una stima abbastanza realistica. In Spagna, prima di uscire di scena, la Jimny tre porte costava circa 23.868 euro. Una versione a sette posti, più grande e più complessa, potrebbe quindi collocarsi facilmente tra i 30.000 e i 35.000 euro.

Una cifra che molti appassionati pagherebbero senza pensarci troppo. Peccato solo che, almeno per ora, questa Jimny familiare resti confinata nel mondo delle ipotesi… e di qualche affascinante rendering digitale.