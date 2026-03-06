Effetto EX60: Volvo fa il pieno di ordini in Europa, produzione aumentata

Il debutto della nuova Volvo EX60 sta facendo parecchio rumore in Europa. In quanto il SUV elettrico della casa svedese, presentato all’inizio del 2026, sta registrando nelle prime settimane una domanda superiore alle aspettative. Tanto da spingere addirittura Volvo a rivedere i piani produttivi per il prossimo anno. Ricordiamo che gli ordini sono già stati aperti e in Italia i prezzi della Volvo EX60 partono da 65.350 euro.

In diversi mercati europei le richieste stanno arrivando a ritmo sostenuto. E la casa di Göteborg ha deciso di accelerare la produzione per non farsi trovare impreparata. Secondo le prime informazioni diffuse da varie testate di settore, la richiesta del nuovo SUV elettrico ha superato le stime interne della stessa Volvo.

In Svezia, il mercato di casa, sono già stati registrati oltre 3.000 ordini nel giro di poche settimane. Mentre in Germania e altri paesi europei c’è un interesse molto elevato. Conseguenza. L’azienda ha deciso di aumentare i volumi produttivi previsti per il 2026. Una scelta quasi obbligata per evitare tempi di consegna troppo lunghi e cavalcare l’onda di un lancio che, almeno per ora, sembra aver centrato il bersaglio.

Un case history particolare

Il caso della EX60 è interessante anche perché si tratta di un modello destinato a diventare centrale nella strategia elettrica di Volvo. Posizionata nella fascia dei SUV medi premium, la nuova elettrica Volvo si propone come erede ideale della popolarissima XC60. Che a suo tempo era stato uno dei modelli più venduti della casa negli ultimi anni.

E secondo Volvo, il ritmo delle prenotazioni nel primo mese è stato addirittura superiore a quello registrato al lancio della EX30 (2023).Un modello che era stato pensato per un segmento più accessibile e con volumi di vendita teoricamente più elevati.

Il merito è probabilmente di una combinazione di fattori. Design tipicamente scandinavo, tecnologia di ultima generazione e soprattutto autonomia molto elevata. La EX60, infatti, promette fino a circa 810 km di autonomia nelle versioni più avanzate. Un dato non da poco e che la colloca tra i SUV elettrici con la percorrenza più cospicua.

Volvo pronta ad aumentare la produzione a Torslanda

Per sostenere la domanda crescente, Volvo ha deciso di aumentare la produzione nello stabilimento di Torslanda, in Svezia, uno dei siti storici della casa automobilistica. Qui verranno costruite le prime unità destinate al mercato europeo.

La EX60 diventa quindi uno dei tasselli più importanti nel percorso di elettrificazione della casa svedese. In un momento in cui il mercato globale dell’auto vive una fase piuttosto complessa, la risposta del pubblico europeo a questo nuovo SUV elettrico sembra indicare che la direzione intrapresa da Volvo continua a convincere.