Chi guida una Volvo elettrica potrà ricaricare nei Tesla Supercharger

Buone notizie per i possessori di un’auto Volvo elettrica. Presto, infatti, sarà possibile accedere alla rete Supercharger di Tesla presente in Europa. L’annuncio di Volvo chiarisce che l’integrazione sarà operativa a partire dal quarto trimestre di quest’anno, su sei modelli del marchio. Nello specifico si tratta di EX30, EX40, EC40, EX60, EX90 ed ES90. I proprietari di queste vetture potranno quindi utilizzare l’app Volvo Cars per ricaricare presso le oltre 20.000 stazioni Supercharger distribuite in 29 Paesi europei, tra cui Italia, Germania, Francia, Norvegia, Regno Unito, Svezia e Spagna.

Una novità importante che consolida il rapporto tra Volvo e Tesla. Il costruttore svedese, infatti, aveva già adottato lo standard NACS per i mercati nordamericani, dove i clienti Volvo possono già ricaricare presso i Supercharger negli Stati Uniti, Canada e Messico tramite app. Ora quella possibilità arriva anche in Europa, senza necessità di adattatori. L’accesso avverrà interamente tramite l’app Volvo Cars, senza necessità di registrarsi separatamente sulla piattaforma Tesla.

I numeri della rete

I clienti Volvo hanno già accesso a oltre 3 milioni di punti di ricarica in tutto il mondo tramite l’app del marchio, di cui oltre 1,2 milioni in Europa. L’integrazione con i Supercharger Tesla aggiunge una delle reti più capillari e affidabili del continente, particolarmente utile per i viaggi su lunga percorrenza dove la densità delle colonnine fa la differenza. L’obiettivo di Volvo è costruire un ecosistema di ricarica integrato e affidabile, in grado di rendere l’esperienza delle elettriche comparabile (se non addirittura superiore) a quella dei veicoli con motori termici. L’accordo con Tesla va esattamente in questa direzione con i Supercharger V4 di ultima generazione che sono in grado di erogare fino a 500 kW, riducendo così i tempi di ricarica.

Volvo ha anche annunciato l’intenzione di adeguare alcuni modelli allo standard NACS nei mercati giapponese e sudcoreano entro il 2029, aprendo in futuro l’accesso ai Supercharger anche in quella regione.