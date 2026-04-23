Volvo EX60, al via la produzione in Svezia

La Volvo EX60 è uno dei modelli più attesi del marchio svedese del gruppo Geely. È infatti la prima auto completamente elettrica progettata, sviluppata e costruita interamente in Svezia. Una caratteristica non isolata che Volvo spiega essere parte di un impegno a lungo termine verso il proprio Paese d’origine. Ora la EX60 è entrata in produzione. Volvo Cars ha avviato la linea nello stabilimento di Torslanda, a Göteborg, e le prime consegne ai clienti sono attese per l’inizio dell’estate.

Un modello di successo

La decisione di aumentare i volumi produttivi per il 2026 era già stata annunciata il mese scorso, ed è scaturita da una domanda superiore alle aspettative. In Svezia e Germania gli ordini si sono rivelati particolarmente forti, ma il dato più significativo riguarda il mercato retail europeo. Gli ordini si sono attestati a livelli notevolmente superiori alle previsioni interne in quasi tutti i maggiori mercati. Per far fronte a questa domanda, quest’estate Volvo manterrà lo stabilimento di Torslanda attivo per una settimana in più, una prima assoluta nella storia del costruttore svedese.

Lo stabilimento di Torslanda ha subito negli ultimi anni una trasformazione profonda proprio in preparazione a questo passaggio. Volvo ha previsto un investimento di circa 10 miliardi di corone svedesi (circa 870 milioni di euro) che ha portato all’introduzione degli impianti di megacasting, (grandi fusioni in alluminio che sostituiscono centinaia di componenti separati), un nuovo impianto di assemblaggio delle batterie e il completo rinnovo dell’area di verniciatura e del reparto di assemblaggio finale.

La EX60 era stata presentata a gennaio, annunciandola come un modello che avrebbe integrato le ultime tecnologie del marchio per le auto elettriche. La gamma si articola su tre versioni: la P6 a trazione posteriore con 374 CV e 620 km di autonomia, la P10 AWD da 510 CV e 660 km, e la P12 AWD da 680 CV con la batteria da 117 kWh che permette di raggiungere gli 810 km WLTP. L’architettura a 800V consente una ricarica in corrente continua fino a 370 kW, con il passaggio dal 10 all’80% in soli 16 minuti. I prezzi partono da 65.350 euro, con la versione Cross Country da 71.450 euro.