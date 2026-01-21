Nuova Volvo EX60 si presenta: tecnologia AI di Google e fino a 810 km di autonomia

Volvo Ex60 è ufficiale. Il nuovo SUV elettrico ha fatto il suo debutto ufficiale dopo i teaser e le anticipazioni della vigilia. Si tratta di un modello molto importante per la casa automobilistica che può contare sulle ultime tecnologie che Volvo ha sviluppato per le sue auto elettriche. Un SUV che grazie ad un’autonomia fino a 810 km e alla possibilità di ricaricare ad altissima potenza, permette di mettere fine all’ansia da autonomia. La produzione della nuova EX60 elettrica partirà in aprile.

DIMENSIONI E DESIGN

Nuova Volvo EX60 misura 4.803 mm lunghezza x 1.899 mm larghezza x 1.635 mm altezza, con un passo di 2.970 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 523 litri che possono salire a 1.647 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Non manca nemmeno un frunk all’anteriore fino a 85 litri, buono per contenere i cavi per la ricarica. EX60 è costruita sulla nuova piattaforma SPA3 specifica per i veicoli elettrici. Il design del nuovo SUV si caratterizza per proporre linee morbide e uno stile minimalista che ricorda quello dei modelli EX30 e EX90. I frontale in particolare, presenta fari con la firma luminosa a martello di Thor a pixel. Molta cura è stata data alla sviluppo dell’aerodinamica, un lavoro che ha permesso di ottenere un Cx di 0,26 a tutto vantaggio della riduzione dei consumi e dell’incremento dell’autonomia.

Il SUV è costruito con l’ausilio della tecnologia del mega casting nel processo produttivo, grazie alla quale è stato possibile sostituire la realizzazione di centinaia di componenti stampate con una singola fusione di alta precisione. Grazie a questa soluzione, secondo Volvo, è stato possibile arrivare a ridurre il peso di circa 200 kg, aumentando così l’autonomia e la distanza percorribile.

INTERNI E TECNOLOGIA

All’interno dell’abitacolo, la nuova Volvo EX60 presenta uno stie minimalista, con i pulsanti fisici ridotti al minimo. Tuttavia, rispetto ad altri recenti modelli della casa automobilistica, per la nuova EX60, Volvo ha deciso di adottare un display per l’infotainment da 15 pollici orizzontale e non verticale. Dietro al volante a due razze multifunzione, in posizione rialzata vicino al parabrezza, è presente il quadro strumenti digitale da 11 pollici. Come in tutte le Volvo, anche la nuova EX60 adotta la piattaforma software Android Automotive OS e questo significa che a disposizione c’è tutto l’ecosistema sviluppato da Google per il mondo automotive.

Inoltre, la nuova EX60 è la prima Volvo a essere dotata di Gemini, il nuovo assistente AI di Google. Gemini è perfettamente integrato con l’auto e consente di intrattenere conversazioni naturali e personalizzate senza dover ricordare comandi specifici. Il SUV potrà contare pure su di un impianto audio Bowers & Wilkins con 28 diffusori. Per la prima volta su di una Volvo, questo impianto include anche diffusori integrati nei poggiatesta di tutti e quattro i sedili principali. La nuova EX60 disporrà pure di Apple Music preinstallato e Dolby Atmos, per un’esperienza di ascolto 3D immersiva grazie alla tecnologia Spatial Audio.

Per gestire le funzionalità avanzate basate sull’AI serve anche un hardware con una grande potenza di calcolo. Per tale motivo, il SUV elettrico adotta la piattaforma Snapdragon Cockpit. Inoltre, c’è la piattaforma Snapdragon Auto Connectivity di Qualcomm, che garantisce agli utenti la connettività necessaria. Il passo lungo e il pavimento piatto offrono molto più spazio per le gambe a chi siede sui sedili posteriori, oltre numerosi scomparti intelligenti per riporre gli oggetti personali. Volvo ha curato molto l’abitacolo per offrire un ambiente premium e confortevole.

MOTORI E AUTONOMIA

Nuova Volvo EX60 sarà proposta sul mercato in 3 versioni differenti. La P12 AWD Electric vanta un’autonomia, fino a 810 km, mentre la P10 AWD Electric raggiunge una percorrenza massima di 660 km. Infine, c’è la variante P6 Electric a trazione posteriore che offre un’autonomia fino a 620 km.

Volvo EX60 P6: 374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia, 0-100 km/h in 5,9 secondi e 180 km/h;

374 CV, 480 Nm, singolo motore, batteria da 83 kWh, 620 km di autonomia, 0-100 km/h in 5,9 secondi e 180 km/h; Volvo EX60 P10: 510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,6 secondi e 180 km/h;

510 CV, 710 Nm, doppio motore, batteria da 95 kWh, 660 km di autonomia, 0-100 km/h in 4,6 secondi e 180 km/h; Volvo EX60 P12: 680 CV, 790 Nm, doppio motore, batteria da 117 kWh, 810 km di autonomia, 0-100 km/h in 3,9 secondi e 180 km/h.

La nuova Volvo EX60 dispone di un’architettura a 800 V che permette di ricaricare ad altissima potenza. Il modello con batteria da 117 kWh può raggiungere i 370 kW di picco. Con le altre batterie da 83 e 95 kWh si può ricaricare fino a 320 kW e 370 kW. In corrente alternata, fino a 22 kW. Per gli avanzati sistemi di assistenza alla guida, Volvo ha scelto la piattaforma NVIDIA Drive. Non mancheranno gli aggiornamenti OTA che consentiranno alla casa automobilistica di migliorare le funzioni già esistenti, oltre ad introdurne di nuove nel corso del tempo.

VOLVO EX60 CROSS COUNTRY

Il nuovo SUV sarà proposto anche nella versione Cross Country che si caratterizza per un assetto rialzato di 20 mm e un look che strizza l’occhio al mondo dell’off-road con cerchi specifici, paraurti modificati, carreggiate allargate e un assetto dedicato.

PREZZI

Quanto costa la nuova Volvo Ex60 in Italia? Si parte da 65.350 euro. Il nuovo SUV si può sin da subito ordinare.